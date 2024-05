FLASH – COME MAI GIORGIA MELONI NON È ANDATA A PARIGI E BERLINO PER GLI "INVITI" UFFICIALI PER IL G7? IL RAPPORTO DELLA DUCETTA CON MACRON, NONOSTANTE LE DIVERGENZE ANCHE CARATTERIALI, È MIGLIORATO. IL VERO PROBLEMA È OLAF SCHOLZ: LA REGINA DI COLLE OPPIO NON TOLLERA IL RIGIDO CANCELLIERE TEDESCO (ED È CORDIALMENTE RICAMBIATA) – PER EVITARE UN FACCIA A FACCIA CON IL CRUCCO, SENZA FARE UNO SGARBO DIRETTO E SALVANDO LE APPARENZE, NON È ANDATA NEMMENO IN FRANCIA...