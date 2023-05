UN LAVORO DA SOGNO PER I FANCAZZISTI: INCASSARE MILLE EURO PER GUARDARE I FILM DELLA SAGA “FAST AND FURIOUS” - LA PROPOSTA DEL SITO “FINANCEBUZZ”, CHE STA CERCANDO UN “ESPERTO DI SINISTRI STRADALI" DISPOSTO A GUARDARE I CAPITOLI DEI FILM CON VIN DIESEL E “FAMIGLIA” INIZIATA NEL 2001 E INDIVIDUARE TUTTI I DANNI CAUSATI DAGLI INCIDENTI E LA LORO ENTITÀ– LA PIATTAFORMA STA CERCANDO DI SCOPRIRE QUALE SAREBBE…

(ANSA) - Guadagnare 1.000 dollari per guardare la saga dei film 'Fast and Furious'. E' l'insolita proposta del sito finanziario americano FinanceBuzz che sta cercando un "esperto di sinistri stradali" disposto a guardare i capitoli, dal 2001 a oggi, e individuare tutti i danni causati dagli incidenti, la loro entità e quali auto sono coinvolte. Se ci riuscirà riceverà la lauta ricompensa.

FinanceBuzz vuole anche sapere se il numero di auto distrutte nei film è aumentato o diminuito nel corso della saga con Vin Diesel. L'obiettivo del sito è utilizzare i dati raccolti per simulare quale impatto assicurativo avrebbe la guida spericolata messa in scena nei film. Per ottenere il lavoro c'è tempo fino al 19 maggio e l'unico requisito richiesto e' dimostrare di essere in grado di poter guardare, in streaming o in dvd, tutti i capitoli della saga e di poter andare al cinema a vedere l'ultimo 'Fast X' che esce tra dieci giorni.

