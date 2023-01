Dalila Di Lazzaro grande amica di #DomenicaIn torna in un racconto sulla sua vita. Riguardo il grave incidente che la colpì, dichiara: “11 anni a letto senza mai alzarmi, neanche per lavarmi. Vorrei non avere la pietà della gente…”#MaraVenier#DalilaDiLazzaro © @RaiPlay pic.twitter.com/SA92rdOyG6 — Dario Sardonè (@dariosardone) January 1, 2023

Dalila Di Lazzaro si confessa e lo fa a Domenica In con Mara Venier. L'attrice ha voluto ricordare i drammatici momenti a seguito dell’incidente stradale subito venticinque anni fa, rivelando come le conseguenze siano state peggiori del fatto stesso: “L'incidente è stato 25 anni fa e io per 11 anni non mi sono alzata dal letto, neanche per lavarmi”.

Poi il racconto si fa sempre più drammatico: "È stato un incubo perché poi i medici non mi hanno creduta, all'epoca non si parlava di dolore cronico. Sono dovuta andare in Arizona e sono rimasti stupiti che in Italia non se ne parlasse".

Il 1991 è l'anno delle tragedie, la morte del figlio per un incidente stradale e il dramma in volo: "Ho avuto un incidente aereo, io non simpatizzavo per il viaggiare con gli aerei. Ero con una mia amica e con il suo compagno decisero di affittare un aereo privato per andare alle Bahamas e per andarci dovevamo passare sul Triangolo delle Bermuda.

Non c'era più la pressurizzazione e stavano scendendo in picchiata fino a toccare l'acqua dell'oceano e siamo rimbalzati fin tanto che non ci siamo fermati, alcuni si sono fatti male, io ero come morta, ero svenuta. Si sentiva che il mare stava risucchiando l'aereo. Mi hanno tirato fuori dall'aereo e mi hanno trascinata fuori fin sopra l'abitacolo".

E in studio la commozione per il suo racconto è stata davvero forte: "Purtroppo non è finita. Io vorrei non avere la pietà della gente, sono combattiva, forte, voglio aiutare migliaia di persone che lottano contro il dolore cronico. Con la mia forza, vorrei portare avanti questo problema".

