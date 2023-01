“CON 'ANIMA MIA' MI CI SONO COMPRATO TRENTA APPARTAMENTI” – PARLA IVANO MICHETTI, FONDATORE, CON IL GEMELLO SILVANO, DEI CUGINI DI CAMPAGNA: “QUESTO NOME LO DECISE LA RCA, PRIMA CI CHIAMAVAMO I MEDIUM ED ERAVAMO FUNEBRI"– LE ZEPPE LE ABBIAMO INVENTATE NOI, IL RASO SHANTUNG LO ABBIAMO IMPORTATO NOI. CHI RINNEGA TACCHI E PAILLETTES È FUORI DALLA BAND" - "SANREMO? NEGLI ANNI ‘70 ANDARCI ERA UNA SPUTTANATA, OGGI…” – IL BOTTA E RISPOSTA CON DAMIANO DEI MANESKIN – VIDEO

Estratto dell’articolo di Emilio Marrese per “la Repubblica”

i cugini di campagna

Tre giorni dopo Sanremo, I Cugini di Campagna saranno live al ristorante Il Capanno a Cisterna di Latina. Anima mia a San Valentino è la morte sua. A scanso di malinconie, è bene sapere che coi diritti Siae di quella hit (50 milioni di copie e 57 cover nel mondo) «mi ci sono comprato trenta appartamenti», rivela l'autore Ivano Michetti, fondatore col gemello Silvano della band.

Non tutti sanno che, prima della svolta agreste, i Bee Gees de' noantri erano nati con velleità gotico-dark: «Questo nome lo decise la Rca, prima ci chiamavamo I Medium ed eravamo funebri

[..]

cugini di campagna

mezzo secolo dopo eccoli debuttare a Sanremo, riparato un torto della Storia. «A dire la verità negli anni Settanta ci invitavano sempre ma eravamo noi a dire no. Sanremo era scrauso: una sola serata in differita al mercoledì su Rai 2, andarci era una sputtanata».

[..]

Il look invece non sarà tradito: sedici abiti sfavillanti per quattro serate.

«Abbiamo fatto venire le stoffe da New York, Tokyo e dalla Francia. Faremo la nostra sporca figura».

Fieramente trash.

silvano michetti 1

«Stufarci? Guai mai, se qualcuno mi chiede di cambiare look lo caccio dalla band. Facciamo cento serate all'anno e viene spesso anche un bambino di dieci anni vestito come noi. Se ora ci mettessimo in giacca e cravatta sarebbe ammettere che siamo diventati falsi o che lo eravamo prima. Io sono io, noi siamo così. Se ci vestissimo da rockettari allora sì che faremmo ridere».

Zeppe, capelloni e brillantini no.

«Le zeppe le abbiamo inventate noi, il raso shantung lo abbiamo importato noi, le paillettes le cucivano le nostre mamme una a una».

Questa cosa dei Måneskin copioni la pensano sul serio.

cugini di campagna l'anno che verra

«L'hanno ammesso anche loro a Striscia la notizia che si ispirano a noi. Gliel'ho detto a Damiano: voi siete la nostra reincarnazione.Voi ci avete copiato l'immagine e noi vi copiamo Zitti e bboni : l'abbiamo fatta a modo nostro a Capodanno sulla Rai, bellissima. Damiano mi ha spiegato che della Siae non gliene frega nulla, ora si contano i download: 50 centesimi l'uno, i Måneskin sono stati scaricati 131 milioni di volte Quando me l'ha detto sono impazzito. A Iva' - me fa - quanto se vede che sei vecchio ».

[..]

i cugini di campagna 2 i cugini di campagna all'isola dei famosi 6 Maneskin Cugini di Campagna cugini di campagna in tribuna CUGINI DI CAMPAGNA CUGINI DI CAMPAGNA CUGINI DI CAMPAGNA 2 i cugini di campagna 3 i cugini di campagna 1 I Cugini di Campagna i maneskin e i cugini di campagna Fotoricordo con i Cugini di Campagna damiano maneskin cugini di campagna cugini di campagna maneskin