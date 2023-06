Scontro Timperi-Ippoliti. Cambiano i protagonisti ma non il programma. Che bel clima... #unomattinainfamiglia pic.twitter.com/EvRCWwZDjM — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 11, 2023

UNO MATTINA IN FAMIGLIA - SCAZZO TRA GIANNI IPPOLITI E TIBERIO TIMPERI

Sul caso della lite tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti scoppiata nel corso della puntata odierna di Unomattina interviene il Codacons, che annuncia un esposto all'Agcom e alla Commissione di vigilanza Rai e parla senza mezzi termini di minacce e bullismo da parte del conduttore.

"Da Timperi è arrivato oggi un esempio di cattiva televisione, un episodio che si aggiunge al caso della bestemmia pronunciata anni fa dal giornalista dagli schermi Rai e che portò , dopo una denuncia del Codacons, ad una sanzione da 25mila euro nei confronti della rete - afferma il presidente Carlo Rienzi - L'atteggiamento odierno di Timperi, condito da minacce e frasi violente come "Parliamo dopo, facciamo i conti dopo", sembra non solo una recidiva di comportamenti già in passato sanzionati dall'Autorità, ma una vera e propria forma di bullismo e prevaricazione, peraltro in piena fascia protetta, che viola tutte le norme e i regolamenti di settore".

"Per tale motivo abbiamo deciso di presentare un nuovo esposto contro Tiberio Timperi chiedendo l'intervento di AGCOM e Commissione di vigilanza Rai, affinché sospendano il conduttore da Unomattina e adottino i dovuti provvedimenti sanzionatori" - conclude Rienzi.

