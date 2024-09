23 set 2024 16:18

“'CHI PUÒ BATTERCI?' È SOSPESO FRA LA NOIA DELL’INCONSISTENZA E L’INFANTILISMO DEL DIVERTIRSI PER FORZA” – ALDO GRASSO DISTRUGGE IL NUOVO SHOW DEL SABATO SERA DI RAI1: “IL PROGRAMMA È STATO FORTEMENTE VOLUTO DA MARCELLO CIANNAMEA, IL MEGADIRETTORE GALATTICO DELLA DIREZIONE INTRATTENIMENTO PRIME TIME ED È UN GAME-SHOW DA ACCESS PRIME TIME STIRACCHIATO PER REGGERE UN’INTERA SERATA. LIORNI NON SCALDA MAI IL CUORE, NON RIESCE A FARE SUO IL FORMAT…”