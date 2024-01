“L'IMITAZIONE È UNA FORMA DI CONSACRAZIONE, QUINDI GRAZIE A VIRGINIA RAFFAELE” – BEATRICE VENEZI COMMENTA LO SKETCH DELLA COMICA DOPO LE POLEMICHE SULLA PRESUNTA PRESSIONE DI SANGIULIANO SUL PROGRAMMA RAI (NOTIZIA POI SMENTITA DAL MINISTRO): “È UN PECCATO CHE FOSSI TROPPO PRESA DAL MIO LAVORO DA FARE QUI A PALERMO, TRA PROVE E CONCERTI, E NON ABBIA AVUTO ABBASTANZA TEMPO PER..."

(ANSA) - "L'imitazione è una forma di consacrazione, quindi grazie a #VirginiaRaffaele. Se poi piace o no lo decide il pubblico. Per il resto, non abboccate alla disinformazione!". Così, un post su X, Beatrice Venezi commenta gli sketch dell'attrice proposti nel suo show Colpo di Luna, in onda su Rai1, e finiti - secondo indiscrezioni di stampa - nel mirino del ministro Sangiuliano. Ma la Rai ha smentito interventi o pressioni da parte del ministro.

“È un peccato che fossi troppo presa dal mio lavoro da fare qui a Palermo, tra prove e concerti, e non abbia avuto abbastanza tempo per commentare questioni di rilevanza nazionale come questa", aggiunge la direttrice d'orchestra rispondendo sul filo dell'ironia a uno dei commenti.

