“C'È MODO E MODO ANCHE PER ESSERE OMOSESSUALI, NON C'È BISOGNO DI OSTENTARLO” – VITTORIO SGARBI SCULACCIA LA “GAYTUDINE” DEL FESTIVAL BY AMADEUS & COLETTA: “ZEFFIRELLI ERA UN UOMO FESTOSO, ALLEGRO, VIVO FINO ALLA TOTALITÀ: AVREBBE GUARDATO SANREMO CON UN CERTO SOSPETTO, IMMAGINO. LUI MAI SI SAREBBE SPOSATO, PENSAVA ALLA LIBERTÀ IN UNA DIMENSIONE PAGANA, CONCILIABILE CON QUELLA CRISTIANA” – SALVINI ANNUNCIA UN REPULISTI: “SICURAMENTE UNA RIFLESSIONE SULLA GESTIONE RAI NEL SUO COMPLESSO ANDRÀ FATTA…”

SANREMO: SGARBI, NON C'È BISOGNO DI OSTENTARE OMOSESSUALITÀ

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - "Zeffirelli era un uomo festoso, allegro, vivo fino alla totalità: avrebbe guardato Sanremo con un certo sospetto, immagino, perché c'è modo e modo anche per essere omosessuali, non c'è bisogno di ostentarlo". Lo ha detto Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, intervenendo oggi a Firenze alle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Franco Zeffirelli. "Lui mai si sarebbe sposato, pensava alla libertà in una dimensione pagana, conciliabile con quella cristiana".

SANREMO: SALVINI, ANDRÀ FATTA RIFLESSIONE SU GESTIONE RAI

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - "Ho scoperto chi ha vinto stamattina" il Festival di Sanremo, "auguri a chi ha vinto: non commento altro, sicuramente una riflessione sulla gestione Rai nel suo complesso andrà fatta". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro per le Infrastrutture, a margine delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Franco Zeffirelli, a Firenze. "Non ho visto la finale di Sanremo - ha spiegato -, ero con mia figlia, ho fatto due passi per Firenze. E' molto più bello il centro di Firenze che altro...".

In generale, ha aggiunto Salvini, "ho avuto tanti e tali impegni che non ho avuto tempo di occuparmi di altro: ho guardato l'esibizione di Albano e ieri sera la mia compagna mi ha fatto sentire Gino Paoli. Io sono, come dice mio figlio, vecchio, e quindi mi piacciono questi artisti. Poi ce ne sono altri: Tananai e Ultimo sono quelli che sulle radio mi piacciono di più".

