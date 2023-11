“ABBIAMO FATTO UNA LUNGA STRADA INSIEME. LE SARÒ SEMPRE GRATA” – L’ULTIMO SALUTO DI FLORINDA BOLKAN A MARINA CICOGNA - SI CONOBBERO A UNA FESTA A PARIGI. UN ANNO DOPO NACQUE LA STORIA D’AMORE CHE DURO’ 20 ANNI, POI LA ROTTURA E POCHE PAROLE L’UNA SULL’ALTRA NEGLI ANNI SUCCESSIVI – QUANDO MARINA CICOGNA CONFESSO’: "LEI FUGGIVA E IO L’INSEGUIVO, POI LA COSA MI VENNE A NOIA". FLORINDA NON TOLLERAVA LE SCAPPATELLE DI MARINA CHE, NEL FRATTEMPO, AVEVA CONOSCIUTO BENEDETTA…”

Giovanna Maria Fagnani per corriere.it - Estratti

Una lunga storia d’amore, in un’epoca in cui il conformismo non vedeva di buon occhio le relazioni omosessuali. Un legame intenso e fatto di fughe e ritorni. Mai nascosto, ma, per scelta, nemmeno esibito. Per vent’anni Marina Cicogna, scomparsa oggi a 89 anni, e Florinda Bolkan, star di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e di Metti una sera a cena, fecero coppia fissa. Poi la rottura e, negli anni a venire, poche parole l’una sull’altra. Anche se l’attrice ha voluto salutare l’ex compagna con una nota: «Siamo state amiche. Abbiamo fatto una lunga strada insieme, culturalmente importante. Le sarò sempre grata».

Florinda Bolkan, origini brasiliane e Marina Cicogna si conobbero a una festa a Parigi, a casa dell’attrice Elsa Martinelli e del fotografo Willy Rizzo. «Eravamo giovani e coetanee: ci sono stati alti e bassi terribili.. Era con un gruppo di brasiliani che erano appena stati dai Kennedy, a Palm Beach. Viveva con un ragazzo, il padrone dell’editoriale Hachette. Da subito la trovai una ragazza molto bella, eclatante, simpatica ma nulla più» ricordava Cicogna in una intervista a Io Donna. Non fu un colpo di fulmine

«In quel momento ero piuttosto ballerina con le mie storie. Un anno dopo, la invitai a casa mia a Cortina, poi a Saint Tropez e lì cominciai a conoscerla meglio. E quando mi disse che tornava in Brasile dalla sua famiglia, risposi: vieni a Tripoli con me, a te ci penso io… Organizzammo un provino, Visconti che se ne incapricciò per Lo straniero con Marcello Mastroianni, ma poi niente: bellezza pazzesca ma troppo esotica. E lo stesso successe con Il portiere di notte. La cosa sfumò quando si seppe che il protagonista era Dirk Bogarde: Florinda se lo mangiava in insalata, aveva una fisicità forte».

Sul set l’amicizia si tramuta in un sentimento più forte e le due cominciano a frequentarsi, poi a vivere insieme. Ma l’indole di Florinda è inquieta. «Era abituata a fuggire ciclicamente e io ero abituata a inseguirla, e a un certo punto la cosa mi venne a noia». Florinda ha scappatelle, ma non tollera quelle di Marina che, nel frattempo, aveva conosciuto Benedetta, sua attuale compagna e figlia adottiva «Questa bellissima ragazza mora, dai lunghi capelli mossi, che capii poteva rappresentare il mio futuro».

L’amore con Benedetta è molto diverso da quello con Florinda, di cui Marina ricordava: «Florinda è molto brasiliana, libera, volatile. Con una bellezza indissolubilmente legata alla giovinezza. Efebica, sensuale, non somigliava a nessun’altra: per lei era quasi impossibile invecchiare bene. Verso i 50 anni ha cominciato a sbandare. Andava, veniva e poi ancora e ancora. Un giorno non è più tornata». Di lei Bolkan non ha quasi mai parlato. Solo al Corriere, in un’intervista, disse: «Quella con Marina è stata una storia importante, ma non è la sola, ne ho avute altre. Quando una relazione finisce, finisce, non ci sto a ricamare sopra».

