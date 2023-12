“ABBIAMO LASCIATO ‘L’EREDITÀ’ AL PRESTA BOY” – L’ATTACCO DI DIEGO RIGHINI, AGENTE DI PINO INSEGNO, DOPO LA NOTIZIA CHE IL CONDUTTORE SARÀ SOSTITUITO DA MARCO LIORNI NEL GAME-SHOW DI RAI1 (INSEGNO ANDRA’ A CONDURRE “REAZIONE A CATENA”): “NON SE NE PUÒ PIÙ DI QUESTA COMUNICAZIONE COMANDATA DALLA SINISTRA DELLA RAI E DA LUCIO PRESTA. LUI MI FA LA GUERRA E IO LA FACCIO A LUI. LUI SI NASCONDE, IO NO" – “C’HA 16 CONDUTTORI…PERCHÉ DEVE ROMPERE A PINO? FORSE NON VUOLE VEDERLO COMPETERE COI SUOI, CI ROMPERÀ I COGLIONI. HA TIMORE CHE…”

DIEGO RIGHINI

Estratto dell’articolo di Gennaro Marco Duello per www.fanpage.it

Pino Insegno non condurrà più L'Eredità, come è noto. Il programma è passato a Marco Liorni, garantendo continuità nel pomeriggio di Rai1. A TvBlog, Diego Righini, manager di Pino Insegno, infiamma il clima in Rai e punge indirettamente il conduttore chiamandolo "Presta Boys", in riferimento al manager che lo assiste, ovvero Lucio Presta. […]

pino insegno

"Come al solito girano false informazioni intorno al nostro rapporto con la Rai. La verità è che la Rai ha formalizzato a noi una richiesta ben precisa", dichiara Diego Righini che sulla vicenda si pronuncia in maniera chiara: Pino Insegno ha scelto Reazione a Catena, il suo programma storico dove ancora detiene il record di share assoluto in Rai, lasciando al Presta’s Boy la possibilità di fare “L’Eredità”.

Perché Marco Liorni viene chiamato Presta Boy

lucio presta

Il giornalista di TvBlog, Massimo Galanto, chiede al manager Diego Righini perché chiamare Marco Liorni "Presta Boy". Il manager replica: "Non se ne può più di questa comunicazione comandata dalla sinistra della Rai e da Lucio Presta. Io nella vita sono abituato ad affrontare il nemico frontalmente, non a prendermela con i suoi scagnozzi. La guerra è con lui. Lui mi fa la guerra e io la faccio a lui. Lui si nasconde, io no". E ancora: "C’ha 16 conduttori… ma che vuole? Perché deve rompere a Pino? Forse perché non vuole vederlo competere coi suoi… Vedrà, adesso Presta farà di tutto perché lui ha timore che Pino faccia l’1-2% in più rispetto a Liorni. Ci romperà i cogli*ni”. E in che modo? Secondo il manager Diego Righini, Lucio Presta potrebbe fare pressione per spingere su una comunicazione negativa nei confronti di Pino Insegno:

Marco Liorni

Farà uscire le polemiche… Reazione a catena andrà in onda a giugno, lui a maggio comincerà a rompere: “È opportuno far condurre a Pino Insegno Reazione a Catena?“. Tutti i giorni questa tiritera.

pino insegno pino insegno - REAZIONE A CATENA marco liorni. 1 marco liorni - reazione a catena pino insegno il mercante in fiera pino insegno - REAZIONE A CATENA pino insegno insegnami a sognare