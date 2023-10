“GLI AC/DC NON SONO UNA BAND, SONO UN CLAN. UN CERCHIO CHIUSO DI CONSANGUINEI ASOCIALI E CATTIVI SUL SERIO” - BARBARA COSTA: “LÌ DENTRO HANNO SEMPRE SOLO COMANDATO I FRATELLI YOUNG, NATI MOCCIOSI DI STRADA CON LE PEZZE AL CULO IN CASE POPOLARI ERETTE TRA LE FOGNE. MAI HANNO TOLLERATO DROGHE E DA 50 ANNI MARCANO LA STORIA DEL ROCK STABILMENTE SULLE PALLE AI CRITICI CHE LI CONSIDERAVANO ‘DISGUSTOSI DECEREBRATI VOLGARI DA TRE ACCORDI’. IL CHITARRISTA ANGUS YOUNG HA SEMPRE RINGRAZIATO SPEDENDO AI CRITICI OGNI ALBUM DEGLI AC/DC, IN ANTEPRIMA, IMPACCHETTATO IN MUTANDINE DA DONNA…”

ac dc per sempre sulle autostrade del rock cover

“Le groupie non le sc*piamo. Ci limitiamo a una stretta di mano. Sono per la crew, sono loro che se le ripassano, non noi”. Brian Johnson, cantante degli AC/DC, ma chi credi di fregare??? Tu, che sei pure mezzo italiano (tua mamma era di Frascati) e canti con la band rock più tosta che esiste ruggendo col fulmine che vi tuona in mezzo e fa tremare la Terra con le chitarre incestuose degli Young.

Tu, Brian, da 43 anni negli AC/DC che festeggiano 50 anni di Rock sicché vai con onori e tributi (su tutti, "AC/DC. Per sempre sulle autostrade del rock", di Paul Elliott, e ci trovate 200 fotografie, e tante sono inedite, più interviste rarità: questo libro esce tradotto in mezzo mondo, e per noi è edito Hoepli), e band di rocker che ai giardinetti non ci sta, non ci va, nonostante lutti e scorni (il 7 ottobre si ricomincia, sul palco, al "Power Trip" di Indio, USA), e allora, Brian, fattelo dire dai tuoi AC/DC come funziona o funzionava con le groupie…!!!

ac dc high voltage

Fattelo dire dalla band che ti ha dato il c*lo di cantare "Back in Black", il disco che è il secondo più venduto, in ASSOLUTO, nella Storia, e che dovrebbe prendere a calci il n. 1, "Thriller" di Michael Jackson, in quanto "Back in Black" è secondo per vendite a straf*ttere ma senza una p*ppa di promozione su stampa, né passaggio tv, o radio.

Ma torniamo alle groupie: Brian, "Lock Up Your Daughters" che diavolo credi stia a dire, le figlie da mettere al sicuro son proprio le "baby brigade", sì, le ragazze che si facevano mettere incinte dalle rockstar e per il feticismo di farsi impollinare senza nulla in cambio, e soldi alla creatura nemmeno. Oppure erano le figlie groupie dai nomi malati, Mandrax Margaret, Anfetamina Annie, groupie amate dagli AC/DC e ricompensate in brani, "Go Down", per la loro abilità orale, "Whole Lotta Rosie", per la loro bollente obesità.

ac dc angus young

Groupie da bordello di cui tu, Brian, canti “the jack”, la gonorrea. Fattelo dire da Angus, quante volte se l’è presa, lui, e quante, gli altri, tanto che “il medico ci fa lo sconto famiglia!”. I legami di sangue contano negli AC/DC, vi regnano. Lì dentro hanno sempre solo comandato i fratelli Young: Malcolm, chitarra ritmica, Angus, chitarra solista, e George, produttore protettore. Gli AC/DC non sono una band, sono un clan. Un cerchio chiuso di consanguinei asociali e cattivi. Ma cattivi sul serio.

ac dc (5)

Gli Young nascono mocciosi di strada con le pezze al c*lo in case popolari erette tra le fogne. Zero stronz*te. Lo vedi Angus, quel piccoletto, perennemente vestito da scolaretto, che sul palco, con la chitarra è furia pura? Ecco, innanzitutto non dargli del tappetto né nient’ altro, te lo consiglio. Lo sai che si cala da una vita questo mostro degli assoli per suonare da demonio? Siga, thè, cioccolata, e una aspirina nel latte quando si sente un po’ giù. Come va, Angus? “I’m TNT, I’m dynamite”, e quasi scordavo il suo piatto preferito, spaghetti al ragù, che lui ingurgita direttamente dalla lattina.

ac dc (12)

Se Angus è l’unico astemio in famiglia (ha bevuto una volta sola, Jack Daniel’s brindando la nascita della prima nipote, e l’hanno portato a letto in braccio), gli Young mai hanno tollerato droghe. Per questo scesi dal palco tenevano a distanza Bon Scott, che per 6 anni ha cantato negli AC/DC prima di Brian. Bon non era così schiavo di roba pesante però beveva a stremarsi, senza controllo, era senza denti, e si faceva i gargarismi porto e miele ingollando il tutto. Diceva Bon: “A me la band piace più della femmina!”, ma mentiva. Sono state due passioni parallele talvolta mescolate.

ac dc axl rose angus young

Gli AC/DC da 50 anni marcano la Storia del rock stabilmente sulle p*lle ai critici. Per tali intelligentoni erano, sono e saranno “zeppelinosi disgustosi decerebrati volgari da tre accordi”. Angus ha sempre ringraziato spedendo a ogni critico musicale, di ogni testata, ogni album degli AC/DC, in anteprima, impacchettato in mutandine da donna.

Gli AC/DC hanno sfornato dischi tutti tutti uguali? “Ma vaffanc*lo, non è vero”, ti risponde Angus, “abbiamo ogni volta cambiato la copertina!”. E ancora: “Noi siamo terra terra. Mai fatte s*ghe mentali. Dritti al punto. Le nostre canzoni parlano di donne, sesso, rock. È questo il senso della vita!”. Caro Angus, i tuoi riff stendono, tu sei l’unico uomo a cui tollero i pantaloni corti, tu sei il mio pusher più fidato di dosi di chitarra rock, tuttavia… hai 68 anni, quand’è che lo pigli, 'sto diploma?

