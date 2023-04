“LE ACCUSE SUI BROGLI SONO UNA FOLLIA, MA I NOSTRI SPETTATORI SONO BRAVA GENTE, E CI CREDONO” – L’ANCHORMAN TUCKER CARLSON LASCIA "FOX NEWS" DOPO CHE LA RETE DI MURDOCH HA DOVUTO PAGARE UN RISARCIMENTO RECORD DI 787,5 MILIONI DI DOLLARI ALLA SOCIETÀ DI SOFTWARE DOMINION, ACCUSATA FALSAMENTE DI AVER MANIPOLATO I DATI DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI DEL 2020 - CARLSON PASSÒ ALLA STORIA PERCHÉ IN UNA CAUSA PER DIFFAMAZIONE, GLI STESSI LEGALI DI FOX SOSTENNERO CHE...

Tucker Carlson, il conduttore principe della rete Fox News, se ne va. La decisione è stata annunciata oggi dalla rete conservatrice con un comunicato. "Lo ringraziamo per il suo lavoro nella rete come conduttore e, prima ancora, come collaboratore".

La decisione arriva dopo che Fox News ha dovuto pagare un risarcimento record di 787,5 milioni di dollari alla società di software Dominion, accusata falsamente di aver manipolato i dati delle elezioni presidenziali del 2020. Carlson era stato tra quelli che pubblicamente avevano rilanciato le accuse ma, come emerso nella causa civile, privatamente non aveva mai creduto all'idea del complotto sostenuta da Trump.

Messo più volte sott'accusa per le sue affermazioni palesemente false, Carlson passò alla storia perchè in una linea difensiva sostenuta dai legali di Fox in una causa per diffamazione, era stata la stessa rete conservatrice di proprietà di Rupert Murdoch ad affermare che Carlson era "riconosciuto da tutti" e dal "suo pubblico" per essere uno che affermava il falso e che quindi non andava mai preso sul serio.

