Misura le parole, composta e gentile. Martina Stella spiega il suo ruolo ne La lunga notte (Rai 1 a partire dal 28 gennaio, regia di Giacomo Campiotti), in cui si ripercorrono le tre settimane antecedenti all’ultima riunione del Gran Consiglio. Tra il 24 e il 25 luglio 1943, l’organo supremo presieduto da Benito Mussolini sancì la fine del regime fascista e gli eventi presero un’altra piega - Martina è Claretta Petacci, l’amante del Duce fino a condividerne il tragico destino. Ma la storia del personaggio si confonde con quella della persona, che confessa il suo momento di empasse con lucida sincerità.

Che periodo è della sua vita, Martina?

«Non facile, di ricostruzione. È arduo parlare dei miei momenti dolorosi e anche sui social cerco sempre di dare un’immagine positiva di me, ironica e solare come sono io. Ma non posso neanche nascondere quello che è accaduto. Ad agosto mi sono separata (da Andrea Manfredonia, procuratore sportivo, figlio di quel Lionello che fu un asso della Lazio, ndr). Non scenderò nei dettagli, ma i motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili».

Vuole aggiungere qualcosa?

«Evito di dire altro non solo per un pudore mio personale, ma soprattutto per proteggere le mie creature. Ginevra è pre-adolescente, ci può leggere». Penso a due prime donne dello spettacolo, Belén e Ilary, che hanno pubblicamente confessato di essere state tradite. «Le rispetto nelle loro scelte di comunicazione. Sono personaggi televisivi più esposti di me: io faccio l’attrice, posso forse proteggermi in modo maggiore».

In che rapporti è con il suo ex marito?

«Rispettosi e buoni. Abbiamo un bambino e vissuto una storia importante. Stavamo insieme da quasi dieci anni, sette di matrimonio».

È rimasta delusa?

«Sì, moltissimo. Non me l’aspettavo. Ma intendo trasformare questa grande delusione in un’opportunità di conoscenza personale. Voglio che i miei figli abbiano di me l’immagine di una donna forte, che affronta tutto con dignità e coraggio».

Fidanzati famosi come Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani; la relazione con il padre di sua figlia Ginevra, Gabriele Gregorini, e il matrimonio con Andrea Manfredonia da cui ha avuto Leonardo. Lei si butta nelle storie, poi c’è qualcosa che non funziona. Si è mai chiesta se ha una sua parte di responsabilità, se può migliorarsi?

«Ho vissuto le mie relazioni sotto i riflettori e questo non ha aiutato. Penso di non aver avuto molta fortuna in amore. Con i figli, nell’amicizia e sul lavoro sì. Ma non in amore. E poi sono sempre stata una donna indipendente, centrata su me stessa e sul mio mestiere. Indomabile. Questo ha complicato le cose. Fermo restando ciò che è immodificabile, sto cercando di migliorarmi per trasformare questa sofferenza in qualcosa di positivo per me».

Lo dimostrò anche nel 2005 quando, suo malgrado, finì su tutti i giornali. Scoppiò lo scandalo Lapo, coinvolto in un festino proibito che lo portò a un passo dalla morte. Non stavate più insieme. Che ricordo ha di quei giorni?

«Trovo strano parlarne ancora, ero una ragazzina. Ma tra noi c’è sempre stato un affetto grande, siamo rimasti in ottimi rapporti. Nei momenti belli e brutti della vita – la nascita di mia figlia, quando lui si è sposato – siamo comunque rimasti vicini. E questo perché la nostra storia è stata importante. In quei giorni di caos, stavo girando La freccia nera con Scamarcio e il grande Ennio Fantastichini: ancora una volta, il lavoro mi ha dato una mano».

Ce l’ha sempre la L di Lapo tatuata sul polso?

«Eccola: una L con una stella. È l’unico tatuaggio e l’ho sempre mantenuto non perché mi ricordi lui ma piuttosto la situazione: l’ho fatto durante il mio primo viaggio a New York. Mio figlio comunque si chiama Leonardo: la L ci sta».

Come descriverebbe il suo rapporto con l’amore, in questo momento?

«È troppo presto per vedermi proiettata in un’altra storia. Ci vorrà un po’ di tempo prima di ripartire».

Martina, che cosa vorrebbe che emergesse da questa intervista?

«La mia volontà di rinascita e ricostruzione. La capacità che ho di sdrammatizzare. Pur essendo una persona malinconica, amo ridere e ironizzo. Anche sul lavoro. Non siamo mica medici che salvano vite! Insomma, dico che va come deve andare. La mia storia, similmente a quella di tutti credo, è fatta di cadute e risalite. E io rimango una donna che continua a inseguire la felicità».

