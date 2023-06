“ALESSANDRO HABER ERA GELOSO MI DIEDE UNO SCHIAFFO. MI PRESE MALE E MI USCI' UN SACCO DI SANGUE” – IL RACCONTO DI GIULIANA DE SIO AI LUNATICI DI RADIO 2: “DOVETTE ARRIVARE L'AMBULANZA. LUI NON E' PER NIENTE VIOLENTO, SI SENTE ANCORA IN COLPA. NUTI? DOPO CHE HA PERSO IL PAPA' E’ ARRIVATA LA DEPRESSIONE E POI L’ALCOLISMO” - SU MASSIMO TROISI: "LO PENSO OGNI SANTO GIORNO" - "QUESTO E' UN MOMENTO DI GUERRA FREDDA NEI RAPPORTI TRA UOMINI E DONNE. CONOSCO TANTE DONNE DI VALORE CHE SONO SOLE, PERCHE'…”

Da I Lunatici – Radio 2 - Audio https://www.raiplaysound.it/audio/2023/06/I-Lunatici---Giuliana-De-Sio-71dc577e-c114-4a63-bd65-74dfef8bed83.html

Giuliana De Sio è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle quattro, live anche su Rai 2 tra l'1.20 e le 2.30 circa.

L'attrice ha parlato dell'inizio della sua carriera: "Come è iniziato tutto? A 18 anni me ne sono andata di casa, ho bighellonato per Roma, sono finita in una comune hippy, poi ho incontrato una volta tornato a Roma, Alessandro Haber. Che mi corteggiava e mi mise a lavorare con lui per suggerirgli battute in un suo spettacolo teatrale. Secondo lui il modo in cui suggerivo gli aveva fatto capire che c'era in me della stoffa. Iniziò a farmi il lavaggio del cervello per convincermi che potevo essere un'attrice. Se non avessi avuto qualcuno che mi prendeva e mi portava i provini la mia carriera non sarebbe iniziata.

Mi ha fatto fare tre provini a forza e sono stata scelta per tutte e tre le cose. Tra le tre varie proposte scelsi di partecipare a 'Una donna', uno sceneggiato sulla vita di Sibilla Aleramo, che fece venti milioni di spettatori. Da lì diventai popolare. Da un giorno all'altro. La cosa ebbe un grandissimo successo, fu il primo sceneggiato femminista della televisione italiana. Diventai una specie di eroina nazionale, venivo invitata dappertutto. E da lì mi si spalancarono tante porte".

Su Alessandro Haber: "Racconta da sempre di quella volta in cui mi diede uno schiaffo. Sono quarant'anni che rilascia questa intervista. Lui dette a me uno schiaffo perché era geloso, purtroppo gli è andata male, mi ha preso male e mi è uscito un sacco di sangue dal naso. Stava quasi svenendo, arrivò l'ambulanza. Ma lui non è un violento, non lo è per niente. Non vorrebbe mai che si parlasse di questo episodio eppure è lui a raccontarlo, secondo me perché si sente ancora in colpa".

L'attrice ha ricordato Francesco Nuti: "Se ne è parlato poco della sua morte, non ha avuto le giuste celebrazioni istituzionali a cui un grande artista ha diritto nel giorno della morte. E' morto nel giorno sbagliato, quello in cui è deceduto Berlusconi. Però tutti quelli che hanno condiviso con lui parte della vita stanno facendo il possibile per ricordalo. Francesco data la sua depressione all'epoca del film 'Donne con le gonne'. Io non l'avrei mai detto.

Datare l'inizio di una depressione è difficile. Per me è iniziata nel periodo in cui è morto suo padre. E' cambiato tantissimo alla morte del papà, con cui aveva un legame molto profondo. Lì si gli è spezzato qualcosa. Francesco era un ragazzo molto intelligente, non aveva paura di parlare della sua depressione, probabilmente non ha trovato gli interlocutori giusti. E' sprofondato sempre di più. Prima con la depressione, poi con l'alcolismo".

Su Massimo Troisi: "Lo penso ogni santo giorno, mi fa piacere che la mia immagine sia così profondamente legata alla sua. Aveva una grandissima umanità. Se è vero che piaceva tantissimo alle donne? Sì! Era molto bello, ma anche Francesco Nuti piaceva moltissimo alle donne".

Sulla parità di genere: "Questo è un momento di guerra fredda nei rapporti tra uomini e donne. Io sono circondata da amiche donne di valore e sono tutte sole. Non ho mai conosciuto tante donne sole come in questo periodo. Gli uomini non le vogliono più le donne così come sono diventate. Spesso si rivolgono al loro stesso sesso, oppure le maltrattano, oppure le storie non riescono a concretizzarsi. Per questo stanno nascendo tutte queste piattaforme dove ci si cerca al buio. Vedo che moltissime donne si rivolgono a questo metodo quasi per disperazione. E anche io sono una donna sola. Se trovo qualcosa va bene, ma non cerco".

