Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa di Roma, “si rafforza, con un aumento di pubblico e accreditati del 27%”. Ma il dato più importante, rivendicano i direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, “è strutturale: da artigianale, il festival sta diventando industriale”.

Direttori, in tempo di scioperi avete promosso la solidarietà tra attori.

Bello il premio assegnato da Gerard Butler al collega Oliver Trevena. Il mondo degli artisti si mette in gioco e fa rete. Anche in Italia: Anna Foglietta, che con Every Child Is My Child difende i diritti dei bambini, è stata protagonista con Alissa Jung di “Pen Paper Peace a WomenLands”, gli incontri realizzati con Roma Expo 2030.

Non più solo l’attenzione alle giovani generazioni, ma all’industry: risultati?

Gli “Short Film Days” sono stati un successo che replicheremo. Hanno consolidato il posizionamento nel cortometraggio e promosso accordi tra i professionisti.

Un titolo su cui scommettete, e un’immagine da conservare.

All of Us Strangers di Andrew Haigh con Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell e Claire Foy, una grande storia d’amore a cui è impossibile rimanere indifferenti: l’Auditorium Conciliazione pieno, con 1.700 spettatori per questo titolo Disney e One Life.

Alice ha (ancora) bisogno della Festa?

Alice e la Festa sono esperienze diverse che insieme fanno più della loro somma. Lo dimostra la riuscita delle proiezioni de Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki e Mare Fuori 4 che abbiamo programmato congiuntamente.

Appunto, Mare fuori: come si spiega lo strepitoso successo?

È più di un fenomeno. Mette insieme il tumulto dell’adolescenza con il potenziale emotivo del racconto popolare, permette ai ragazzi di immedesimarsi negli stati d’animo legati all’amore impossibile. E più radicalmente tocca la linea di separazione tra giusto e sbagliato.

Lo spettatore di oggi è lo spettacolo di domani?

Non ci sono altre strade che investire sul pubblico giovane. Ma la risposta compete ai produttori, se suggeriscono nuove idee, se ci portano un po’ oltre: non è proprio nella ricerca la possibilità di futuro?

