7 feb 2023 17:00

“ALMENO NON MI FARANNO PIU’ NOTARE CHE NELLA MIA STORIA NON AVEVO ANCORA VINTO UNA MEDAGLIA D’ORO” - FEDERICA BRIGNONE SI LEVA I SASSOLONI DAI DOPOSCI DOPO LO STORICO ORO IN COMBINATA (IN CUI HA DATO SCACCO MATTO ANCHE ALLA REGINA SHIFFRIN) - "NELLE ULTIME TRE EDIZIONI NON MI SONO MAI PRESENTATA AL 100%. OGGI SONO RIUSCITA A FARE QUELLO CHE SONO CAPACE DI FARE” – VIDEO