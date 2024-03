“ALTRO CHE OPEN TO MERAVIGLIA, QUA È AMEN TO MERAVIGLIA” – FIORELLO SPERNACCHIA LA MINISTRA SANTANCHÈ, INDAGATA PER TRUFFA AGGRAVATA: “FRATELLI D’ITALIA È PRONTA A SCARICARLA, IL COMPAGNO AVREBBE COMPRATO E RIVENDUTO UNA VILLA E SI INDAGA PER RICICLAGGIO. SECONDO ME GIOCAVANO A MONOPOLI” – SULL’AFFAIRE ANTONIO DE CARO: “EMILIANO HA DETTO 'IO CON IL SINDACO DI BARI DALLA SORELLA DEL BOSS'. POI È ARRIVATA LA REPLICA: LA SORELLA DEL ‘BOSS’ ERA MARIA CONCETTA SPRINGSTEEN…" - VIDEO

Siamo certi che anche Dante, "nel mezzo del cammin" avrebbe fatto tappa a @ViVaRai2Off ?

Tutti pazzi per il #Dantedi #vivarai2 pic.twitter.com/Oa86o1sbnl — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) March 25, 2024

FIORELLO VIVA RAI2

(ANSA) - VivaRai2! apre la settimana con le ultime notizie provenienti da Bari. Fiorello, che ha ricevuto al glass anche la visita degli alunni dell'IC Ceglie Manzoni Lucarelli per il 'Dantedì', giorno dedicato a Dante Alighieri, ha commentato il caso che ha coinvolto il governatore Emiliano e il sindaco Decaro: "Emiliano ha detto 'io con Decaro dalla sorella del boss'. Polemiche, poi è arrivata la replica. Svelato l'arcano, la sorella del boss non era altro che Maria Concetta Springsteen. Sì, era quel boss!". Si resta quindi sul tema politico e il focus si sposta su Daniela Santanché: "FdI è pronta a scaricarla - legge lo showman -. Altro che Open to Meraviglia, qua è Amen to Meraviglia.

fiorello blackout viva rai2

Dalla Venere del Botticelli alla 'Tipa' del Botticelli. Il compagno avrebbe comprato e rivenduto una villa e si indaga per riciclaggio. Pare ci sia anche la moglie di La Russa coinvolta... compra una casa, dammi un albergo... ma secondo me giocavano a Monopoli!". Infine, non sono mancati gli omaggi di ogni tipo per Mina.

Fiorello ha più volte fatto gli auguri oggi in puntata alla Tigre di Cremona, nel giorno del suo compleanno, e il gran finale è stato un'esibizione sulle note di Tintarella di Luna, in duetto con Rosa Chemical, accompagnato come sempre dalla grande coreografia del corpo di ballo del mattin show.

michele emiliano e antonio decaro michele emiliano antonio decaro DIMITRI KUNZ E DANIELA SANTANCHE