Estratti da adnkronos.com

(…) Tornando ad Amadeus e ai rumors sul suo passaggio al Nove, Fiorello critica un quotidiano che apre scrivendo 'Amadeus, mister 100 milioni': "Ma povero Amadeus, ma si può? La gente ora pensa che lui guadagnerà 100 milioni, ma non è così. Non è correttissimo, anche perché poi nell'articolo interno si dice tutt'altro e si spiega che si parla degli investimenti in 4 anni per produrre tutti i programmi e le varie cose.

Però qui sembra altro". E ancora: "Fosse vero, poi, Amadeus la prima cosa che farebbe con 100 milioni è comprare la città di Sanremo, compresa di Arma di Taggia, per fare i suoi Festival". Per un mister 100 milioni c'è anche la sua controparte: "Fabrizio Biggio, mister 100 euro!", l'ironia dello showman.

Paolo Festuccia per “la Stampa” - Estratti

Le cifre sono ancora da definire. Ma il costo dell'operazione industriale è stato stimato in ogni dettaglio. L'investimento complessivo che sancirà il passaggio di Amadeus al Nove si avvicina ai 100 milioni di euro (guarda caso la stima della raccolta pubblicitaria dell'ultimo Sanremo) per 4 anni. Ovvero 25 milioni a stagione.

In sostanza più del doppio di quanto avrebbe messo in campo Discovery Warner Bros (circa 40 milioni di euro) per portare sul Nove Fabio Fazio (ma con un appuntamento settimanale) e far schizzare lo share a oltre il 10% ogni domenica sera, (con una crescita esponenziale rispetto al 2023).

Naturalmente si tratta di un'operazione studiata nei dettagli dall'ad Alessandro Araimo e dal suo staff italiano e che vedrà (salvo ripensamenti che ormai appaiono improbabili) il "re" di Sanremo, il conduttore di Affari tuoi (media vicina al 28% di share ogni sera) al centro di una striscia quotidiana di access time e della conduzione di un format musicale sul modello (ancora da definire nei dettagli editoriali) di XFactor in prime time.

Da qui, i conti presto fatti: il format di Sky così come altri show del genere costa circa 10 milioni di euro a stagione (in quattro anni fanno 40 milioni di euro) a cui si deve aggiungere la striscia quotidiana per oltre duecento serate l'anno e l'acquisizione e la produzione di un nuovo format tipo i Soliti ignoti (senza escludere che possa essere proprio lo stesso , visto che i diritti con la Rai sono in scadenza di contratto).

E così la cifra arriva a 100 milioni con circa il 10 per cento che andrebbe nel portafoglio del conduttore: una cifra importante per Amadeus ma anche vicina ai compensi Rai. Insomma, non sono i soldi ad aver convinto l'artista a lasciare la Rai e a fare la differenza in questa trattativa ma la coerenza industriale ed editoriale nel percorso di crescita avviata dal Nove. Amadeus non diventerà più ricco ma la Rai sarà certamente più povera

