15 apr 2024 17:33

“CON AMADEUS PERDO UN GRANDE COMPAGNO DI SQUADRA” – CARLO CONTI PIAGNE “ER MORTO” E FREGA ER VIVO. COME DAGO DIXIT, IL CONDUTTORE BRUSCHETTATO E’ IN POLE PER SANREMO. PER I BOOKMAKER PER IL FESTIVAL E’ TESTA A TESTA TRA LUI E BONOLIS – STEFANO DE MARTINO E' IL FAVORITO PER SOSTITUIRE "AMA" A “AFFARI TUOI” - IL SINDACATO UNIRAI: AMADEUS? NE ARRIVERANNO ALTRI, È LA LOGICA DEL MERCATO. IL TEMA VERO È LA…”