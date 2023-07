“AMADEUS VALE GABRIELLA CARLUCCI, FIORELLO E’ UN CANTANTE DILETTANTE” – DOPO LA BUFERA SCOPPIATA PER LA SERATA AL MAXXI DI ROMA, SGARBI RISPONDE DIFENDENDO MORGAN: "A PERSONAGGI DI NON ECCELSA QUALITÀ, COME FIORELLO E AMADEUS, NON SI PUÒ CONSENTIRE DI IRRIDERLO. MORGAN HA TUTTI I TITOLI PER FARE IL DIRETTORE ARTISTICO DI SANREMO. LA SUA COMPETENZA MUSICALE È INDISCUTIBILMENTE SUPERIORE A QUELLA DI AMADEUS” – VIDEO

Nuove puntualizzazioni dopo la bufera scoppiata nei confronti di Vittorio Sgarbi per la serata al Maxxi di Roma con Morgan, inframmezzata da parolacce e battute sessiste. A ritornare sull’argomento è lo stesso Sgarbi: (...) Voglio ribadire che sono andato al Maxxi per uno spettacolo di e con Morgan, che prevedeva l’esecuzione di sue canzoni, tanto da essere indicato in cartellone con inequivocabile rilievo.

Lo ribadisco perché a personaggi di buona ma non eccelsa qualità, come Fiorello e Amadeus, non si può consentire di irridere non me, che ho l’esperienza e la forza per difendermi, ma Morgan stesso, uomo dai trascorsi familiari tormentati, ma spirito nobile e grande musicista».

Tra le reazioni sono arrivate infatti quella di Amadeus e poi di Fiorello. E Sgarbi ha insistito nel sottolineare le capacità di Morgan: «La sua conoscenza e competenza musicale è indiscutibilmente superiore a quella di Amadeus, buon presentatore, come Gabriella Carlucci, ma non è un grande musicista, e di Fiorello, buon comico e cantante dilettante, a cui non si può consentire, per mia colpa, di dire, con sufficienza: “Faccia Morgan il direttore artistico”, come se questa eventualità fosse una stranezza. Morgan ha tutti i titoli.

E per talento, sensibilità e cultura ha certamente più titolo e merito, per scegliere le canzoni di Sanremo, di Amadeus e Fiorello. Verrà il momento che Amadeus sarà chiamato a spiegare opere d’arte, e Fiorello dirà che ha più competenza di me. Nessuna polemica con Amadeus, ma il tentativo di affermare le capacità e le qualità di Morgan, musicista e poeta».

