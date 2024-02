“AMATEVI LIBERAMENTE: POTETE FARLO” – LO SHOW PRO-LGBTQ DI BIGMAMA SUL PALCO DELL’ARISTON: MOSTRA IL GESTO FEMMINISTA CON LE MANI ALZATE A FORMARE UNA VAGINA ED ESPONE LE CALZE CON LE SCRITTE ‘QUEER’ E ‘REVOLUTION’ - LA RAI APRE PROCEDURA DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI UN GIORNALISTA DELL’AZIENDA CHE AVREBBE PUBBLICATO UN TWEET OFFENSIVO NEI CONFRONTI DELL’ARTISTA – "STRISCIA" LA ACCOSTA A URSULA, UN PERSONAGGIO DEL FILM DISNEY “LA SIRENETTA”. E LEI: “FA MALE, MA LEI È ICONICA COME LO SONO IO. VOI NO" - VIDEO

BigMama show alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver raggiunto il palco mostrando il gesto femminista con le mani alzate a formare una vagina ed esposto le calze con le scritte Queer e Revolution, la cantautrice, classe 2000, ha dedicato la sua esibizione alla comunità queer. «Amatevi liberamente: potete farlo», ha detto BigMama al termine dell’esecuzione del suo brano La rabbia non ti basta.

Massimo Balsamo per ilgiornale.it - Estratti

Il Festival di Sanremo 2024, il quinto della gestione Amadeus, sta raccogliendo numeri impressionanti, ma le polemiche non mancano mai. L’ultima diatriba coinvolge, come vittima, la cantante BigMama, in gara con il brano “La rabbia non ti basta”. L’artista di Avellino ha ricevuto commenti tutt’altro che felici sui social network per il suo aspetto fisico e nella bufera è finito un giornalista della Rai. Come reso noto da Viale Mazzini, l’amministratore delegato Roberto Sergio ha chiesto un provvedimento disciplinare nei confronti del cronista accusato di bodyshaming.

“Appena appresa la notizia del tweet denigratorio nei confronti di una artista in gara – in riferimento a BigMama, ndr – l’amministratore delegato ha chiesto alla direzione Organizzazione risorse umane di prendere provvedimenti”, si legge nella nota diffusa. Non è noto il nome del giornalista accusato di bodyshaming nei confronti dell’artista, ma non è tutto. Anche Striscia la notizia è finita al centro del dibattito in rete. Il telegiornale satirico di Antonio Ricci si è divertito a ironizzare sui look e sulle performance dei protagonisti del Festival e ha condiviso su Twitter una foto nella quale BigMama viene accostata a un personaggio del film Disney “La Sirenetta”, a Ursula per la precisione, con un evidente riferimento al suo corpo.

