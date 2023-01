“IN AMERICA MI PARAGONANO A LADY GAGA, FORSE IN FUTURO MI FIDANZERÒ CON UNA RAGAZZA” – LE TENTAZIONI SAFFICHE DI SABRINA IMPACCIATORE, CHE SI RACCONTA DOPO IL SUCCESSO DEL SUO PERSONAGGIO IN “THE WHITE LOTUS”: “IN ITALIA SONO UN’ICONA DELLA COMUNITÀ LGTB, LA STESSA COSA SUCCEDE QUI. È UNO STRANO DESTINO. È SUCCESSO TIPO 20 ANNI FA E NON HO IDEA DI COME SIA INIZIATO. A 18 ANNI MI TRUCCAVO MOLTISSIMO E INDOSSAVO PARRUCCHE...” – IL BACIO LESBO CON DONATELLA FINOCCHIARO A PONZA NEL 2013...

1. SABRINA IMPACCIATORE ICONA GAY (ANCHE) NEGLI USA: “MI PARAGONANO A LADY GAGA”

Patrizio Marino per www.cinemaserietv.it

Grazie al personaggio di Valentina in The White Lotus, la nostra Sabrina Impacciatore è diventata un’icona della comunità LGTB (anche) negli Stati Uniti. L’attrice italiana, come ha sottolineato in un’intervista, da circa vent’anni è un icona gay in Italia, così come Ambra Angiolini, con cui ha condiviso l’esperienza di Non è la Rai.

[…] ”ho ricevuto moltissime dichiarazioni d’amore da persone diverse: uomini, donne, ragazze, persone transgender. In Italia sono un’icona della comunità LGTBB, la stessa cosa sta succedendo qui, e ne sono molto orgogliosa. Forse in futuro mi fidanzerò con una ragazza“, ha scherzato la Impacciatore.

L’intervistatore, alla fine, ha chiesto alla Impacciatore se si sente la Lady Gaga italiana […]Ma Sabrina, […] ha rivendicato il suo ruolo ventennale di icona gay in Italia. “È uno strano destino. È successo tipo 20 anni fa […] Sono stata una madrina queer per festival cinematografici queer, gay pride, mi coinvolgono nelle loro celebrazioni. È qualcosa di molto speciale per me. Ma non ho idea di come sia iniziato”

Sabrina ha rivelato che questa connessione con la comunità LGBT è nata ai tempi di Non è la Rai: “Quando avevo 18 anni, ho fatto un importante show televisivo che, col tempo, è diventato un cult. […]Ho scritto e cantato una canzone che la comunità queer amava moltissimo. Mi truccavo moltissimo e indossavo parrucche. Non sono mai stata la ragazza carina che cercava di piacere a tutti, e non volevo esserlo[…] “.

Sabrina ha concluso parlando dei diritti della comunità gay nel nostro paese “In Italia, la sessualità è ancora un grosso problema. […] abbiamo il Vaticano, questo è un grosso problema. […]

2. FINOCCHIARO E IMPACCIATORE, BACI LESBO A PONZA

Estratto dell’articolo di Roberto Procaccini per www.liberoquotidiano.it

[…]Sabrina Impacciatore e Donatella Finocchiaro, star del cinema nostrano, sono state paparazzate […]durante un weekend sull'isola di Ponza. Le due attrici, tra una birra e una chiacchiera, si lasciano andare a baci e abbracci a forte trazione saffica. […]

