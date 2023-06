“AMORI, FLIRT E FIDANZATINI, DA GIOVANE NON MI SONO FATTA MANCARE NIENTE” – I BOLLORI DI GIOVENTÙ DELLA GIORNALISTA FRANCA LEOSINI: “SONO STATA MOLTO CORTEGGIATA. C'ERA UN UOMO CHE MI MANDAVA OGNI GIORNO I FIORI. A NOI DONNE PIACE, CHI DICE IL CONTRARIO MENTE. POI È ARRIVATO L’UOMO GIUSTO E L'HO SPOSATO” – IL SILURO ALLE FEMMINISTE: “NON STIAMO A PIANGERCI ADDOSSO. IO NON MI SONO MAI SENTITA DISCRIMINATA. IL MASCHILISMO È PRESENTE MA LE DONNE SI SONO FATTE VALERE….”

Da “I Lunatici” – Rai Radio2

Franca Leosini è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in onda dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle quattro, live anche su Rai 2 tra l'1.20 e le 2.30 circa.

La popolare giornalista ha parlato di Napoli: "In questo momento sono a Napoli, faccio avanti e indietro tra Napoli e Roma. A Napoli siamo tutti contenti, felici, lo scudetto è un orgoglio per la città e per chi ci investe tanto.

È stato un successo accolto con grande entusiasmo, ma non ho riscontrato eccessi e questo mi ha positivamente colpito. Da bambina qualche volta andavo allo stadio con mio padre. Lo scudetto una rivincita sociale? No, quelle arrivano su altre fronti e su altre questioni".

Sul momento delle donne: "La parità di genere deve esistere. Non voglio fare la femminista a oltranza, ma ognuno deve valere per quel che riesce a produrre, che poi indossi una gonna o un pantalone è indifferente. La parità di genere non dovrebbe essere discussa. Che ancora se ne discuta mi sembra di fare un salto indietro di secoli.

Tante volte purtroppo alle donne non è consentito l'accesso, qualche volta magari non per discriminazioni ma per mancanza del concorso giusto. Io non mi sono mai sentita discriminata, il maschilismo è sempre presente ma le donne si sono fatte valere abbastanza, non stiamo sempre a piangerci addosso. Ci sono delle situazioni nelle quali l'accesso per le donne è più complesso, ma ora non vedo una discriminazione così profonda, nel mio lavoro non ho mai avuto problemi di discriminazione".

Sulla sua vita privata: "Ne parlo poco. L'amore più grande della mia vita è quello per mio marito, che continua a vivere felicemente. Ma guai da ragazzina a non aver avuto amori, flirt, fidanzatini. Poi è arrivato l'uomo giusto e l'ho sposato. Ho avuto sempre la fortuna di essere molto corteggiata. C'era un uomo che mi mandava ogni giorno i fiori. A noi donne piace essere corteggiate, chi dice il contrario secondo me mente. Non mi sono fatta mancare niente".

Sul suo format 'Storie maledette': "Me lo sono inventato io. Mi è nato perché ho cominciato ad andare nelle carceri a fare delle interviste e da lì mi è venuto in mente. 'Storie maledette' è sempre presente nella memoria della gente. Al di là dei cancelli scopri una umanità che certe volte è migliore di quella che trovi al di quà dei cancelli. Probabilmente rifarò 'Storie maledette' su Rai 3. Per ora ho raccontato 98 storie maledette.

Parlo di crimine privato, non mi sono mai occupato di criminalità organizzata. Ho vinto 41 premi solo con 'Storie maledette'. Nessuno di noi si permette di assolvere o condannare, per quello c'è il tribunale. La prima intervista? A Immacolata Cutolo, la moglie di Raffaele Cutolo. Non aveva mai parlato con nessuno. Lo dico con orgoglio: le persone che parlano con me, non avevano mai parlato prima.

I miei interlocutori non sanno le domande, li vado a incontrare una sola volta prima dell'intervista, per conoscerli, per stabilire un rapporto umano. Mai ho anticipato una domanda, una volta una persona mi ha chiesto di avere le domande prima, ma ho rinunciato all'intervista. Il programma tornerà, ce n'è una grande richiesta".

Sulla società post covid: "Vedo una società ammaccata, con tanti lividi sull'anima. Non siamo ancora usciti dalla psicologia del covid, i giovanissimi e i ragazzi hanno pagato un prezzo altissimo. E' stato un periodo molto difficile e ne paghiamo ancora le conseguenze sul piano psicologico".

Sui social: "Non li uso, tolgono troppo tempo, io di tempo non ne ho. Vieni coinvolto in un girone dantesco, evito di usarli perché ho tanto da fare, da studiare, da leggere, che non posso permettermi il lusso di usare i social".

