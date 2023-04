3 apr 2023 12:56

“È ANCHE GRAZIE A LUI SE SIAMO ANCORA NOI, E VEDREMO PER QUANTO” – IL NECROLOGIO DI RYUICHI SAKAMOTO FIRMATO DA LUCA GUADAGNINO E CARLO ANTONELLI: “SEPPE ARRIVARE AL NUCLEO PIÙ INSCALFIBILE DELLA NUOVA SENTIMENTALITÀ RESIDUA DEGLI UMANI, STRUGGENTE E PER QUESTO DEVASTANTE. NON SI TRATTAVA SOLO DI UN ECCELSO COMPOSITORE MUSICALE, MA DI UNO DEI PIÙ IMPORTANTI FILOSOFI BIOPOLITICI DALLA RICERCA INCESSANTE, DALL’UMILTÀ E ELEGANZA SENZA UGUALI…”