DAL DE SIO CHIAMATO – ALESSANDRO HABER A "LA CONFESSIONE" DI PETER GOMEZ: “HO DATO UNA SBERLA A GIULIANA DE SIO, LEI SI ERA INNAMORATA DI UNO, ME L'AVEVA CONFESSATO E IO STAVO MALE. CHIEDO SCUSA. LEI E’ STATA IL MIO AMORE PIU’ GRANDE. ABBIAMO PERSO UN FIGLIO, GIULIANA AVEVA 18-19 ANNI. TRA L'ALTRO ERAVAMO IN CRISI, POI LEI STAVA COMINCIANDO LA SUA CARRIERA PER CUI AVERE UN FIGLIO A QUELL'ETÀ LÌ... ANCHE PER ME, NON ERO ANCORA PRONTO" - VIDEO