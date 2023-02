“ANCHE MESSINA DENARO VENIVA A VEDERE IL COSTANZO SHOW. MAGARI GLI PIACEVA PURE” – POLITICI, GIORNALISTI, STELLINE E STAR SUL VIALE DEL TRAMONTO: TUTTI SONO SALITI ALMENO UNA VOLTA SUL PALCO DEL TEATRO PARIOLI PER ANDARE OSPITI DA MAURIZIO COSTANZO – LA PRIMA PUNTATA C’È STATA IL 14 SETTEMBRE 1982, LO SHOW PIÙ LONGEVO DELLA TV ITALIANA, CHE HA SCRITTO PAGINE DI STORIA – GIORGIA MELONI: “ICONA DEL GIORNALISMO, HA SAPUTO RACCONTARE ANNI DIFFICILI CON CORAGGIO E PROFESSIONALITÀ” - VIDEO: GLI UNO CONTRO TUTTI DI CARMELO BENE

Maurizio Costanzo show, i 40 anni del talk show dei record

Estratto da www.repubblica.it – articolo del 27 aprile 2022

ultima puntata maurizio costanzo show 7

Quarant'anni per uno show televisivo sono un record probabilmente irraggiungibile per chiunque, eppure Maurizio Costanzo li annuncia con un semplice "vabbè", come fosse una cosa di tutti i giorni. […] Dalla pandemia al gossip, dalla guerra alla musica, il suo spettacolo è il regno dell'infotainment, informazione e intrattenimento.

"Dopo 12 anni torno al Parioli", ha esordito Costanzo aprendo la puntata della 40esima edizione al via mercoledì 27 aprile in seconda serata su Canale 5. Da lì è iniziato il 14 settembre del 1982, prima su Rete 4 e poi sulla rete ammiraglia Mediaset, uno degli show più longevi del piccolo schermo, scrivendo pagine di storia della televisione.

Da Giulio Andreotti a Francesco Cossiga, da Silvio Berlusconi a Massimo D'Alema, tutti i grandi politici sono saliti su quel palco. E poi star del cinema, come Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Monica Vitti, Paolo Villaggio, Massimo Troisi, Sophia Loren, Alberto Sordi. Così come artisti del calibro di Carmelo Bene, Andrea Camilleri, Alda Merini e Fernanda Pivano. Tanti personaggi sono figli di quello show, come Vittorio Sgarbi, Platinette o Giampiero Mughini.

carmelo bene maurizio costanzo show

Costanzo, sul 'suo' palco, ha chiamato più volte anche i magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e la lotta alla mafia è stata a lungo uno dei punti fermi della trasmissione. Non a caso in via Fauro, a due passi dal teatro, il conduttore fu vittima di un attentato mafioso nel 1993.

Costanzo ha poi ricordato un dettaglio, rivelato già due anni fa a Un giorno a pecora: "Nelle indagini hanno scoperto che a metà platea c'era Messina Denaro, il grande latitante, veniva a vedere lo show e magari gli piaceva pure". […]

maurizio costanzo giorgia meloni

È MORTO MAURIZIO COSTANZO, ICONA DEL GIORNALISMO E DELLA TV. AVEVA 84 ANNI. MELONI: “HA RACCONTATO ANNI DIFFICILI CON CORAGGIO E PERSONALITÀ”

Estratto da www.lastampa.it

È morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. Lo comunica il suo ufficio stampa. Giornalista, regista, conduttore televisivo, autore di testi musicali e sceneggiatore, e' stato un monumento della tv italiana, uno dei volti più noti e amati del piccolo schermo.

carmelo bene maurizio costanzo show 2

[...] Legato da un rapporto di stima e di amicizia col giudice Giovanni Falcone, ospite alle sue trasmissioni, Costanzo è sempre stato in prima linea nella lotta alla mafia. In seguito all'omicidio di Libero Grassi, appena un mese dopo, realizza con Michele Santoro una maratona Rai-Fininvest contro la mafia. Memorabile la scena in cui Costanzo brucia in diretta una maglietta con scritto "Mafia made in Italy".

Proprio questo suo impegno sembra essere la causa di un attentato: il 14 maggio 1993 una Fiat Uno imbottita di novanta chilogrammi di tritolo esplode a Roma in via Ruggero Fauro mentre transita un'auto con a bordo Costanzo e la moglie Maria De Filippi che restano incolumi. Amante del calcio e grande tifoso della Roma, Costanzo nel giugno 2021 aveva accettato il ruolo di advisor della Comunicazione del club capitolino ma a fine febbraio dell'anno dopo si era dimesso lamentando che non veniva tenuto al corrente delle attivita' societarie. «Resterò per sempre giallorosso», aveva però assicurato.

dago carmelo bene uno contro tutti maurizio costanzo show

[...] Tra le prime reazioni quella della premier Giorgia Meloni: «Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio».

