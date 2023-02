“ANGELO DURO PIÙ CHE TRASGRESSIVO È AGGRESSIVO” – ALDO GRASSO: “IL POLITICAMENTE SCORRETTO È UNA QUESTIONE AMBIENTALE, IL RAPPORTO TRA TESTO E CONTESTO. IL MONOLOGO DI ANGELO DURO IN UN LOCALE SUSCITA RISO E COMPLICITÀ. LE STESSE COSE DETTE A SANREMO APPAIONO GREVI E FUORI LUOGO” – “SE POI UNO SI MISURA CON MODELLI TROPPO ALTI, FINISCE CHE DIMOSTRI DI NON ESSERE ALL’ALTEZZA” - VIDEO

Nel Sanremo onnivoro […] ci stava anche il momento del politicamente scorretto. Era notte fonda, orario più che protetto, quando con molte cautele Amadues ha presentato il comico Angelo Duro, uno che ha fatto del suo cognome una missione: «Non ho tempo da perdere, sono felice di essere qui, in realtà non mi frega un ca**o, zero.

Ora finalmente dopo tanti anni ho un lavoro, questo qui, di parlare in pubblico. Bravi, e mi sto prendendo le mie soddisfazioni, quando vado a fare i colloqui li mando a fare in cu** io. Angelo per noi, un mese puoi iniziare. Spero prendiate fuoco. Manchi l’acqua, ci sia vento e non ci siano i pompieri. Ho riempito teatri e ho venduto un sacco di libri. Non mi vanto, è così».

Il «politicamente scorretto» è una questione ambientale, una regola fondamentale del linguaggio, il rapporto che si instaura fra testo e contesto. Il monologo di Angelo Duro fatto in un locale di 40/50 persone […] suscita il riso ma soprattutto la complicità: in quel momento Duro sta parlando a persone che la pensano come lui o che rientrano nello stesso mood. Le stesse cose dette a Sanremo […] vengono ribaltate e appaiono grevi e fuori luogo. Questione di contesto, appunto. Tanto che sul ruolo della prostituzione si potrebbe persino fare della sociologia: «Mio nonno tradiva mia nonna e andava a puttane e il suo matrimonio è andato avanti per 63 anni di felicità. Non c’è una foto in cui mio nonno non ride. Prima funzionava così: dico delle cose strane?».

Duro più che trasgressivo è aggressivo: se poi uno si misura con modelli troppo alti, tipo George Carlin, poi finisce che dimostri di non essere all’altezza. Un bravo comico […] è uno che sa fare le battute, che sa far ridere senza necessariamente dover ricorrere alla vecchia scorciatoia dell’épater le bourgeois […].

