“ANNAMO BENE…” - LA DE FILIPPI GIOCA CON SAKI, IL CANE DI RAFFAELLA MENNOIA, BRACCIO DESTRO DELLA CONDUTTRICE – DOPO IL DOLORE PER LA PERDITA DEL MARITO MAURIZIO COSTANZO MARIA STA CERCANDO DI RITROVARE SERENITA’ – IL VIDEO FA IL PIENO DI LIKE E DI COMMENTI. SPICCA QUELLO DI SABRINA FERILLI, AMICA DELLA DE FILIPPI, CON LA SUA IMMANCABILE IRONIA – VIDEO

maria de filippi gioca con il cane di raffaella mennoia

Maria De Filippi è comparsa in un video pubblicato sui social dalla collaboratrice e amica fidata Raffaella Mennoia, autrice storica dei suoi programmi. Sono giorni difficili per Maria, che appena un mese prima ha perso Maurizio Costanzo ma che, nonostante tutto, è tornata a stretto giro a registrare i suoi show. I colleghi dell'ambiente sostengono che abbia, in più occasioni, pensato di mollare cedendo allo sconforto, ma in lei non manca la capacità di reagire e di sorridere alla vita, soprattutto se al suo fianco ci sono gli amici a quattro zampe.

In un momento di pausa dal lavoro, Raffaella Mennoia ha pubblicato un tenerissimo video di Maria De Filippi che ritrova la serenità giocando con il suo amato cane Saki, una vera e propria mascotte adorata da tutta la produzione. Maria si inginocchia per divertirsi insieme all'amico a quattro zampe, in un momento di dolcissima serenità che non è passato inosservato ai follower dell'amata conduttrice tv che, proprio di recente, ha rilasciato un'intervista al Corriere della sera nella quale ha ribadito che Maria è stata il filo conduttore della sua vita. Il post su Instagram fa il pieno di like e di commenti. Spicca quello dell'amica Sabrina Ferilli, che si fa riconoscere con la sua iconica ironia: "Ahhh namo bene!", scrive commentando il gioco di Maria e Saki.

