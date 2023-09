“ANTO', MA CHI STAI A SALUTA'?” - SUI SOCIAL SPERNACCHIANO ANTONIO ZEQUILA, CHE HA PUBBLICATO UN VIDEO DA VENEZIA IN CUI, DA UNA BARCA, SALUTA CON LA MANO ALCUNI PRESUNTI FAN. PECCATO CHE INTORNO A LUI NON CI FOSSE NESSUNO - DAL FILMATO SI VEDE CHIARAMENTE CHE LE STRADINE SONO DESERTE E I BALCONI CHE AFFACCIANO SUL CANALE VUOTI - I COMMENTI DEI FOLLOWER: "CI STA CHE VEDA GENTE CHE NOI NON VEDIAMO..."

Estratto dell’articolo di Ilaria Costabile per www.fanpage.it

antonio zequila saluta la folla che non ce 5

Nei primi giorni di settembre a Venezia, come ogni anno, c'è un via vai di star e influencer che arrivano in Laguna per presenziare alla Mostra del Cinema che, ormai, accoglie da qualche tempo a questa parte, personaggi che non sempre sono strettamente legati al mondo della settima arte.

Tra i tanti volti che sono arrivati al Lido, c'è anche Antonio Zequila. L'ex gieffino ha pubblicato sul suo profilo Instagram l'arrivo su uno dei taxi boat che, però, ha destato l'attenzione di non pochi utenti social e anche di Striscia la Notiza, per la particolarità del momento.

antonio zequila saluta la folla che non ce 3

Un video come tanti se ne sono visti suo social in questi giorni, di personaggi che arrivano a bordo di barche, per raggiungere una parte o l'altra della città e riconosciuti dalle orde di fan assiepate sulle banchine, o lungo i ponti, agitano le mani e sorridono con entusiasmo, ricambiando magari qualche saluto. […]

antonio zequila saluta la folla che non ce 4 antonio zequila saluta la folla che non ce 1 antonio zequila saluta la folla che non ce 2