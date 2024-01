“ANTONIO RICCI HA ESAGERATO. QUANDO C’È DI MEZZO UNA FAMIGLIA, DEVI ANDARCI COI PIEDI DI PIOMBO” - ANNA FALCHI, AMICA DI GIORGIA MELONI CON CUI “ANDAVA A FARE APERITIVI”, RANDELLA IL PAPA’ DI "STRISCIA LA NOTIZIA" PER AVER TRASMESSO I FUORIONDA IN CUI QUEL PROVOLONE AFFUMICATO DI GIAMBRUNO SI TOCCAVA IL PACCO E PARLAVA DI "THREESOME" - I FUORIONDA DI GUARDÌ? “CON LUI HO UN RAPPORTO ALLA PARI, MI RISPETTA, PER ME È QUASI UNO DI FAMIGLIA”

Estratto dell’articolo di Giovanna Fumarola per “Vero”

anna falchi

A proposito di politica, tu hai sempre avuto la fama di donna di destra.

«In realtà mi ritengo una moderata. Il primo voto l’ho dato a Marco Pannella, ho sempre avuto grande ammirazione per quel che ha fatto per la conquista di diritti fondamentali come il divorzio e l’aborto. Oggi non nego di apprezzare Giorgia Meloni, anche perché sono felice che una donna in Italia abbia raggiunto lo stesso traguardo di Senna Marin in Finlandia».

Ha fatto bene Meloni a mollare Giambruno dopo i famosi fuorionda nei quali lui faceva commenti inappropriati alle colleghe?

«Certo! Avrei fatto lo stesso. Prego, vai per la tua strada, io vado per la mia. Anche se penso che il danno più grosso non l’abbia fatto Giambruno...».

E chi altri?

giambruno pacco striscia

«Antonio Ricci. Ha esagerato. Quando c’è di mezzo una famiglia, devi andarci coi piedi di piombo. Perché nel nostro ambiente è risaputo che tutto diventa poi eccessivamente commentato, giudicato».

Se uscissero dei fuorionda attuali dei Fatti vostri, che cosa salterebbe fuori? «Che siamo una bellissima squadra! Con Michele Guardì ho un rapporto alla pari, mi rispetta, per me è quasi uno di famiglia».

anna falchi GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO giambruno meloni andrea giambruno antonio ricci antonio ricci 44 anna falchi foto di bacco