“ARANCIA MECCANICA? QUEL RUOLO MI HA FOTTUTO” – MALCOLM MCDOWELL TORNA A PARLARE DI COME È STATO “FREGATO” DA STANLEY KUBRICK: “HO DOVUTO PROMUOVERE GRATUITAMENTE IL FILM. MI HA FATTO FIRMARE UNA CARTA IN CUI C’ERA SCRITTO CHE AVREI RINUNCIATO AL 2,5% DEGLI INCASSI” – “STANLEY AVEVA RICHIESTE MANIACALI, DELLE VERE OSSESSIONI SUL SET. LA SCENA DELLO STUPRO? UN ANNO DOPO L’USCITA, A UNA FESTA DELLA VECCHIA HOOLYWOOD, GENE KELLY NON MI DIEDE LA MANO. L’AMICO CHE ME LO AVEVA PRESENTATO DISSE CHE…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Valerio Cappelli per il “Corriere della Sera”

malcolm mcdowell 6

«Quel ruolo mi ha fottuto», dice Malcolm McDowell. L’attore britannico a giugno compie 80 anni, e 50 li compie il film che ha segnato la sua vita: Arancia meccanica di Stanley Kubrick, il maestro con cui lui, turbando i nostri sonni, ci ha fatto conoscere l’indimenticabile Alex, il teppista perso nella violenza cieca. Con Kubrick, McDowell ha avuto un rapporto «controverso».

Perché?

«Quando litigavamo volavano parolacce tra noi. Aveva richieste maniacali, delle vere ossessioni sul set. Sono stato fregato, ero un giovane attore che ha dovuto promuovere gratuitamente il film. Stanley mi ha imbrogliato facendomi firmare una carta in cui c’era scritto che avrei rinunciato al 2,5 percento degli incassi. All’anteprima, sui credits, vedevo il suo nome dappertutto, Kubrick di qua, Kubrick di là, tanto che mi chiesi stupefatto: ehi, non c’è nessun altro che ha fatto questo film?».

[…]

ARANCIA MECCANICA KUBRICK

Ci sono scene che restano incollate, Alex che irrompe con i drughi in casa dello scrittore e di sua moglie.

«Non riuscivano a venire a capo della scena dello stupro alla donna e della violenza al marito. Io aspettavo di capire come avremmo dovuto girarla. Dopo cinque giorni Stanley mi chiese a bruciapelo: Can you dance?, Sai ballare? No, gli risposi, ma cominciai a muovermi canticchiando Singin’ in the rain ( Cantando sotto la pioggia ). Il film di Gene Kelly mi diede una specie di strana euforia, cantavo in modo naturale. Stanley fece un gesto come a dire, abbiamo trovato la quadra.

malcolm mcdowell e stanley kubrick sul set di arancia meccanica 5

Un anno dopo l’uscita, a Los Angeles, mi invitarono a una festa con la vecchia Hollywood. C’era anche Gene Kelly, lui girò i tacchi e se ne andò senza darmi la mano. All’amico che me lo aveva presentato dissi, devo chiedergli scusa di qualcosa? No, rispose, solo che gli hai rovinato la scena più famosa della sua carriera, sporcando il suo ballo gaio e festoso. Okay, dissi, però in Arancia meccanica funzionava».

[…]

Tra politically correct e cancel culture, sarebbe possibile girare adesso «Arancia meccanica»?

i drughi di arancia meccanica

«Difficile dirlo, ma nemmeno allora, se non ci fosse stato Stanley, dubito che le major avrebbero finanziato un film del genere, per quanto non risultò così costoso».

Oggi cosa la disturba?

«Il sangue gratuito al cinema, non mi piacciono i film horror, anche se ne ho fatti uno o due. Poi sono disturbato da quello che succede nel baluardo della democrazia, gli Stati Uniti. L’America è stata infettata e soggiogata da un tipo che si chiama Trump. Un uomo egocentrico e narcisista che si crede un semi dio mentre non lo è per nulla».

ARANCIA MECCANICA

Lei, che in gioventù ha interpretato la violenza più scatenata, nella vita è un pacifista.

«Mi ritengo un uomo di buon senso. In America non bandiscono le armi, basterebbe un voto al Parlamento. La National Rifle Association ha un potere enorme, è una lobby corrotta che invoca il secondo emendamento sull’uso delle armi, ma quello fu istituito nel 1776 e aveva come unico scopo quello di liberarsi degli inglesi». […]

malcolm mcdowell 1 arancia meccanica 1 ARANCIA MECCANICA KUBRICK 1 STANLEY KUBRICK SUL SET DI ARANCIA MECCANICA kubrick e alex in arancia meccanica malcolm mcdowell in io,caligola di tinto brass io, caligola malcolm mcdowell arancia meccanica malcolm mcdowell in io,caligola di tinto brass 1 malcolm mcdowell in io,caligola di tinto brass 2 malcolm mcdowell e stanley kubrick sul set di arancia meccanica 4 Malcolm McDowell malcolm mcdowell e stanley kubrick sul set di arancia meccanica 6 malcolm mcdowell e stanley kubrick sul set di arancia meccanica 7 malcolm mcdowell e stanley kubrick sul set di arancia meccanica 1 MALCOLM MCDOWELL in arancia meccanica MALCOLM MCDOWELL in arancia meccanica