“PER LE ATTIVITA’ DI SGARBI ERA SEMPRE PREFERIBILE RICHIEDERE IL PAGAMENTO IN CONTANTI” – A “REPORT”, IN ONDA STASERA, PARLA DARIO DI CATERINO, L’UOMO CHE HA FATTO DIMETTERE IL SOTTOSEGRETARIO – CON IL SUO DOSSIER ANONIMO, INVIATO A SANGIULIANO E POI TRASMESSO ALL’ANTITRUST, HA SVELATO TUTTE LE ATTIVITÀ PRIVATE DI SGARBI, CON TANTO DI TARIFFARIO: “PER UNA CONFERENZA IL CACHET ERA DI ALMENO 3.500 EURO. PER UNO SPETTACOLO TEATRALE NON MENO DI 5.000 EURO. LA FATTURAZIONE AVVENIVA ALLA SOCIETÀ ‘HESTIA’ DI CUI È TITOLARE SABRINA COLLE, LA CUI DIRETTIVA ERA DI RICHIEDERE SEMPRE PRIMA IL PAGAMENTO CASH” – “LA COLLE MI RINFACCIÒ DI AVER SVENDUTO IL SOTTOSEGRETARIO PER ‘2.000 EURO DI MERDA’ PERCHÉ…” – VIDEO

Parla Vittorio Di Caterino, l'uomo che ha fatto dimettere Sgarbi. L'intervista di #Report questa sera alle 20.55 su #Rai3 pic.twitter.com/ikxiYdmpBA — Report (@reportrai3) February 4, 2024

Anticipazione da “Report”

Dario Di Caterino - report

Dario Di Caterino faceva parte del cerchio magico di Vittorio Sgarbi, ma lo scorso ottobre scrive una lettera anonima a decine di indirizzi istituzionali. In allegato, tutta la documentazione sulle attività professionali dell'allora sottosegretario. Il ministro Sangiuliano trasmette tutto all’Antitrust, che apre un'inchiesta.

La decisione è giunta ieri: per l'authority l'attività di conferenziere a pagamento svolta da Sgarbi è incompatibile con l'incarico di governo, secondo quanto afferma la Legge Frattini sul conflitto di interessi.

sabrina colle vittorio sgarbi - hestia

#Report ha intervistato Di Caterino in esclusiva, insieme al Fatto Quotidiano. L'ex manager di Sgarbi racconta anche di numerose attività pagate in contanti che potrebbero essere sfuggite agli occhi dell'antitrust. E descrive il tariffario del critico d'arte e politico: una conferenza vale 3mila euro, uno spettacolo teatrale almeno 5mila euro, la prefazione di un libro 4mila euro.

In totale il sottosegretario ha ricavato più di 300mila euro in un anno dalla sua attività professionale. Che occupava gran parte del suo tempo: l'authority ha conteggiato 121 eventi in 12 mesi.

In molti casi le presenze a pagamento di Sgarbi venivano fatturate dalle società Hestia e Ars, i cui titolari sono rispettivamente Sabrina Colle (fidanzata ufficiale di Sgarbi) e Nino Ippolito (il suo ufficio stampa storico, poi nominato Capo segreteria al Ministero della Cultura).

Dario Di Caterino - report 4

Qual era il tariffario del conferenziere, uomo di spettacolo Vittorio Sgarbi?

Una conferenza può avere un cachet non inferiore a 3.500 €. Uno spettacolo teatrale, non inferiore ai 5.000 €, una prefazione di un di un libro 4.000 €. In alcuni Casi, la fatturazione era a cura della Hestia. La fatturazione era alla Hestia di cui è titolare Sabrina Colle. Auspicabilmente era sempre preferibile richiedere il pagamento direttamente in contanti. Queste erano direttive che generalmente mi erano impartite da Sabrina Colle. Laddove questo non era percorribile ovviamente si stipulava un contratto: una parte veniva fatturata e un'altra parte, quella che era possibile recuperare cash, la si incamerata per contanti.

vittorio sgarbi e sabrina colle foto di bacco

Lei aveva un contratto con Vittorio Sgarbi o col Ministero?

No, l'ho sempre reclamato.

Come veniva pagato se era senza contratto?

La presenza del sottosegretario era fornita dietro un corrispettivo, in molte occasioni con un pagamento per contanti. Questo pagamento per contanti veniva poi da me devoluto direttamente nelle mani del sottosegretario, trattenendo alla fonte una parte, dal momento che non ero pagato in nessun modo.

Quindi veniva pagato spesso in nero?

Ad esempio un evento a La Spezia. In quell'occasione ha effettuato una presentazione e ho percepito la busta con l'importo concordato, che in quel caso era 3.000€.

Dario Di Caterino - report 5

In un caso Sgarbi viene contattato da un'università.

Viene contattato da una referente dell'università, la quale chiede la sua presenza. Nino Ippolito contatta questa persona e gli dice non è possibile avere la presenza di Vittorio Sgarbi presso la vostra università. A meno che non troviate uno sponsor che paga un gettone non inferiore a 3.000€. Un giorno propongo a Vittorio la possibilità di scrivere una prefazione. Gli dico guarda ti riconoscono un compenso pari a 2.000€. Eh, insomma, lui racconta questo episodio al telefono alla sua compagna, alla signora Colle, la quale a un certo punto mi manda un messaggio in una chat di WhatsApp nel quale mi scrive hai svenduto un sottosegretario per 2.000€ di m…

vittorio sgarbi sabrina colle

Vittorio Sgarbi si occupa anche di consulenze su opere d'arte direttamente a casa di privati. Perché esiste una mail pubblica expertise@vittoriosgarbi.it. Se si scrive a quella mail cosa succede?

Nino Ippolito risponde che questa attività riguarda l'aspetto professionale di Vittorio Sgarbi e quindi, vi è la necessità di un corrispettivo.

Dario Di Caterino - report 3 sabrina colle sgarbi vittorio sgarbi sabrina colle foto di bacco

vittorio sgarbi nicola porro VITTORIO SGARBI MINACCIA DI TIRARE FUORI L UCCELLO CON REPORT VITTORIO SGARBI SBROCCA CON REPORT GENNARO SANGUILIANO VITTORIO SGARBI - MEME BY GIAN BOY