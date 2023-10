“AVANTI POPOLO”, INDIETRO TUTTA – PER RAI3 AVER MESSO NUNZIA DE GIROLAMO AL POSTO DELLA BERLINGUER È STATO UN BAGNO DI SANGUE: “AVANTI POPOLO” TRASCINA SOTTO IL 4% UNA RETE CHE PRODUCE UNA MEDIA DEL 6,5% - LA GUERRA NON ECCITA IL PUBBLICO: DEI TALK DELLA SERA SOLO TRE (“QUARTO GRADO”, “PRESA DIRETTA” E “FUORI DAL CORO”) FANNO ASCOLTI MIGLIORI DELLO STESSO PERIODO DEL 2022

"Dei 90 euro, e oggi dei 70 euro, noi ne prenderemo 53. Il resto va ai privati, giornali, televisioni private..." Che il canone è una tassa che va a sovvenzionare anche altre cose oltre alla Rai "non lo sa nessuno".

Così l'ad della Rai, Roberto Sergio, intervenuto […] nella diretta Instagram di 'Aspettando Viva Rai2'. "Come avere il preside davanti", ha scherzato Fiorello accogliendolo nello show. "Vuole fare un appello ai telespettatori perché non abbandonino la Rai?", ha chiesto Fiorello. "Sono venuto qui con il pulmino per portarvi a Medjugorie", ha ironizzato l'ad.

Chiusure di programmi in vista? "Aspettando Viva Rai2", ha scherzato Sergio, alludendo al fatto che oggi è stata l'ultima delle puntate di 'riscaldamento' dello show di Fiorello su Instagram e RaiPlay, prima del ritorno in diretta su Rai2 dal 6 novembre con 'Viva Rai2'.

Fiorello ha poi ricordato, parlando di Fabio Fazio, che "tutti dicono che la Rai l'ha cacciato ma Roberto Sergio è molto amico di Fazio". "Abbiamo lavorato insieme quando io ero a Lottomatica", interviene Sergio. Fiorello provoca l'ad chiedendo di augurare a Fazio di fare ancora di più con gli ascolti di 'Che Tempo Che Fa' sul Nove e Sergio conclude sorridendo: "Posso augurare che faccia un buon lavoro ma non di più!".

[…] Augusto Minzolini deve ringraziare Fabio Fazio. Perché da quando va in onda super Fabio (che si mangia Rai3 e La7) Rete 4 riesce a superare in "access" time Rai2, Rai3 e La7. E lo share ringrazia.

Al Tg2 si attende l’ufficializzazione dei nuovi caporedattori. Al Politico scontata la nomina di Milena Pagliaro, che ha l’esperienza per ricoprire un incarico delicato e a diretto riporto del Direttore, alla segreteria di redazione attualmente vacante si parla con insistenza di Marina Nalesso, più complicata la partita della redazione società e delle scienze, ma il Direttore Preziosi (peccato per gli ascolti del telegiornale da lui diretto che vanno maluccio) si prenderà tutto il tempo per comunicare le sue decisioni, tenuto conto che a breve potrebbe anche essere costretto ad aprire un Job Posting per il caporedattore degli Esteri.

L’attuale inquilino, Luca Salerno, curriculum di spessore, potrebbe infatti approdare alla Direzione Tgr, in quota Fratelli d’Italia, al posto di uno dei due colleghi in area Pd (il condirettore Fontana e il vicedirettore Torlai, quest'ultimo è più indiziato a lasciare libera la casella ma potrebbe non essere l'unica novità sui rinnovi). La decisione dovrebbe essere presa nelle prossime settimane...

[…] Gli eventi sono tragici e meritano tutta l’attenzione possibile ma il loro racconto ad opera dei talk show non convince i pubblici televisivi. Dei talk della sera solo tre, Quarto grado, Presa diretta e Fuori dal coro, producono in questo inizio stagione ascolti migliori dello stesso periodo dello scorso anno. Gli altri perdono, perdono anche i programmi di conduttori che hanno cambiato editore, ma più di tutti perde il programma che ha sostituito #Cartabianca su Rai3, Avanti popolo trascina sotto il 4% una rete che produce una media del 6,5% nelle 24 ore e del 5,7% in prime time.

TABELLA COMPARATIVA DEGLI ASCOLTI DEI TALK SHOW NEL 2023 RISPETTO AL 2022

Per tutto il resto basta dare un'occhiata alla tabella prodotta in esclusiva per noi dall'autorevolessimo Studio Frasi che ha messo a confronto i principali talk italiani dal 10 settembre al 24 ottobre 2023 con lo stesso periodo del 2022 (Cfr con programmi dello stesso titolo o conduttore o, per Avanti popolo, con programma dello stesso giorno-tipo-fascia oraria).

Perdono ascolti Bruno Vespa, Marco Damilano, Nicola Porro, Corrado Formigli, Bianca Berlinguer, Diego Bianchi, Fabio Fazio, Paolo Del Debbio, il Tg2 Post di Antonio Preziosi e chi più ne ha più ne metta....