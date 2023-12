“AVANTI POPOLO” TORNERÀ A GENNAIO? - IL DESTINO DEL PROGRAMMA DI NUNZIA DE GIROLAMO È ANCORA IGNOTO. ELOQUENTE IL SALUTO CON LAPSUS FATTO DALLA MOGLIE DI BOCCIA, DURANTE L’ULTIMA PUNTATA DEL 2023, IN CUI CITA "CIAO MASCHIO" (LO SHOW CHE CONDUCEVA LO SCORSO ANNO) E NON FA ALCUN RIFERIMENTO A PROSSIMI APPUNTAMENTI NEL 2024 – ALTRO INDIZIO DEL CAOS CHE CIRCONDA "AVANTI POPOLO" È L’ADDIO DELL’INVIATO DANILO LUPO, CHE IN UN POST SU FACEBOOK SI RIFERISCE AL "DESTINO DELLA TRASMISSIONE NEL 2024 (TUTT'ALTRO CHE DECISO)"…

Marco Zonetti per Dagospia

NUNZIA DE GIROLAMO - AVANTI POPOLO

Ieri sera, 19 dicembre, su Rai3 è andata in onda "l'ultima puntata del 2023" di Avanti Popolo, così almeno l'ha annunciata in apertura di programma la conduttrice Nunzia De Girolamo, lasciando intendere un ritorno a gennaio. Salvo poi, in chiusura di trasmissione, non soltanto sbagliare il titolo citando invece "Ciao Maschio", la trasmissione che De Girolamo presentava su Rai1 in seconda serata, ma anche salutando i telespettatori con una frase meno speranzosa.

nunzia de girolamo monologo su giorgia meloni 10

Ovvero: "L'ultima puntata di Ciao Maschio, uh... di Avanti Popolo è finita... io auguro a tutti, allo studio, a tutti coloro che lavorano per questo programma, alla Rai, alla Fremantle, e soprattutto a voi a causa, uno straordinario buon Natale e felice 2024".

Insomma, un commiato senza riferimenti a un possibile ritorno a gennaio e che - come una serie televisiva il cui destino è in bilico - lascia aperta ogni eventualità.

AVANTI POPOLO

Di recente per giunta, giovedì scorso, il programma ha perduto anche l'inviato Danilo Lupo, (dopo aver perso mesi fa la capo autrice Emanuela Imparato). In un lungo post piuttosto interessante pubblicato su Facebook, Lupo scrive che "a prescindere dal destino della trasmissione nel 2024 (tutt'altro che deciso)" egli se n'è andato "senza un contratto alternativo già in tasca".

Lupo lascia, citiamo testualmente la: "trasmissione di Rai 3 dove ho iniziato a lavorare quattro mesi fa, carico di entusiasmo. Che mi ha pagato bene e valorizzato, facendo di me un inviato di punta nella prima serata della tv di stato. Ma che mi rende infelice" confessa l'inviato.

nunzia de girolamo

Ringraziando Fremantle, la società esterna che realizza Avanti Popolo, "casa di produzione di grande serietà, di grande umanità, di grande libertà", Lupo manda i suoi ringraziamenti anche alla Rai, "grande azienda che però in questa esperienza non ha dimostrato le stesse caratteristiche". Frecciatina non da poco e che apre mille interrogativi. A cos'allude l'inviato?

FABRIZIO CORONA NUNZIA DE GIROLAMO A AVANTI POPOLO

A Lupo inoltre "dispiace lasciare i tanti colleghi" fra cui "i reduci della chiusura di Non è L'Arena. Professionisti formidabili che meritavano di meglio". Dagospia rivelò infatti, e questa è la conferma ufficiale, che Avanti Popolo era una sorta di Non è l'Arena, prodotto anch'esso da Fremantle, rinato su un altro canale, ma senza Massimo Giletti.

IL POST DI DANILO LUPO INVIATO DI AVANTI POPOLO

Soprattutto, Lupo è "grato a Nunzia De Girolamo", che a suo avviso ha "trovato un vento contrario alla sua navigazione", che ha fatto degli errori, ma "che si è trovata davanti un plotone di esecuzione più che una critica equanime" e al giornalista "pare che il modo in cui è gestita la Rai non l'abbia aiutata. In ogni caso io, parte di quel programma, mi prendo la mia fetta di responsabilità: quegli errori sono anche miei. Ma errare è umano, perseverare no".

Un post che lascia intendere più di un problema in seno alla trasmissione, anche se questa accorata disamina tralascia di ricordare il fatto più importante per i contribuenti: ovvero che Avanti Popolo, con i suoi ascolti deludenti e le sue - a quanto pare - controversie interne, costa ben 200mila euro a puntata.

FRANCESCO BOCCIA NUNZIA DE GIROLAMO AVANTI POPOLO

Tornerà dunque a gennaio? Il programma sarà invece chiuso e Nunzia De Girolamo tornerà con Ciao Maschio, citato in una sorta di lapsus freudiano ieri sera? La suspense continua.

