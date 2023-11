“AVANTI” POPOLO, INDIETRO TUTTA – COME DAGO-ANTICIPATO (A OTTOBRE), LA RAI HA DECISO DI CHIUDERE LA TRASMISSIONE DI NUNZIA DE GIROLAMO, CHE COSTAVA 200MILA EURO A PUNTATA PER FARE IL 3% DI SHARE – A NUNZIARELLA RIMARRÀ COMUNQUE “CIAO MASCHIO”, IN SECONDA SERATA SU RAI1 – DA GENNAIO STOP ANCHE AL “MERCANTE IN FIERA” DI PINO INSEGNO, MENTRE TORNA MASSIMO GILETTI…

nunzia de girolamo monologo su giorgia meloni 10

Troppi 200mila euro a puntata, troppo poco il 3 per cento di share. Anche per un programma all’esordio, che non può contare su un pubblico consolidato, come Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo.

Non sono bastate le interviste in esclusiva con Fabrizio Corona […] e all’adolescente vittima di stupro a Palermo per rinvigorire gli ascolti. Per questo viale Mazzini avrebbe deciso di fermare anticipatamente – rispetto a maggio – il programma dell’ex ministra, in onda il martedì in prima serata su Rai3.

NUNZIA DE GIROLAMO E FRANCESCO BOCCIA - MEME BY EDOARDO BARALDI

[…] A De Girolamo rimarrà comunque Ciao maschio, in seconda serata su Rai1. […] Nella revisione dei palinsesti per definire la stagione invernale, viene confermata anche la chiusura de Il Mercante in Fiera di Pino Insegno, deludente negli ascolti, sempre sotto la media di rete. Il programma non andrà avanti nonostante Insegno non condurrà L’Eredità da gennaio, ma sarà da giugno a Reazione a catena. Tra i rientri, anche quello di Massimo Giletti con i programmi celebrativi di Radio e tv della Rai.

nunzia de girolamo monologo su giorgia meloni 8

NUNZIA DE GIROLAMO - AVANTI POPOLO