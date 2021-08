Dal profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli

assembramenti al concerto di salmo a olbia

Io non sto più neanche a discutere l’opportunità di fare o non fare, ma non si può ignorare la profonda ingiustizia nel vedere che nei concerti c’è un mondo di persone che si sbatte per rispettare le regole e poi assiste a questo (Salmo a ieri a Olbia, concerto gratuito con raccolta fondi sul web per gli incendi).

È tutto così profondamente sbagliato e diseducativo, soprattutto se associato alla “beneficenza”. Non aiuti una regione diseducandola. Non la aiuti tendendo una mano per spegnere un fuoco e appiccando un fuoco con l’altra. Ma soprattutto, ridicolizzando il green pass. #olbia #salmo

assembramento concerto di salmo a olbia

Salmo, bufera sul concerto gratuito senza mascherine e distanziamento. Fedez: «Sputato in faccia ai lavoratori dello spettacolo»

Da www.leggo.it

Fedez contro Salmo dopo il concerto. Salmo ha tenuto un concerto gratuito improvvisato venerdì sera al Molo Brin di Olbia, sotto la ruota panoramica, per sostenere gli agricoltori della sua Sardegna, un evento improvvisato a cui si sono presentate centinaia di persone creando un grande assembramento senza alcun controllo, tampone o mascherina. L'evento ha creato moltissime polemiche e tra chi ha storto il naso c'è stato anche Fedez.

SALMO

«Sfruttare la nostra condizione di privilegio, aggirare le regole per soddisfare capricci personali. Questo non aiuta nessuno. Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo che quest’anno cercano di tirare avanti con immensi sacrifici rispettando le regole per andare alla pari con i conti (quando va bene)», ha scritto in una story.

concerto salmo a olbia

Le stesse accuse sono arrivate da Alessandra Amoroso: «Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per dare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che qualcosa è andato DAVVERO storto… Nel rispetto di tante persone credo sia opportuna una tua spiegazione. Grazie #salmo».

fedez

Richieste di spiegazioni comprensibili a cui Salmo ha risposto: «Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez invece sono sceso per strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l’artista!», tuona dopo aver scritto un post: «Ieri non c'è stata alcuna raccolta fondi, ho messo i soldi di tasca mia per aiurare la Sardegna. Ad agosto il centro di Olbia è sempre affollato esattamente come le spiagge. Gli assembramenti creati alla fine degli europei andavano bene, il mio concerto gratuito no. Ora avete una persona con cui prendervela. Non definitevi artisti se poi non avete le palle di infrangere le regole».

selvaggia lucarelli mega assembramento per il concerto di salmo a olbia assembramento concerto di salmo a olbia salmo risponde dopo le polemiche sul concerto a olbia