“AVEVO PENSATO DI ABBANDONARE “BALLANDO CON LE STELLE” PER QUESTA ROBACCIA” – ANTONIO CAPRARICA RACCONTA DEL MEGA SCAZZO CON TEO MAMMUCARI DIETRO LE QUINTE: “C’È STATA UNA DISCUSSIONE MOLTO ACCESA, GLI HO DETTO DI DOVERSI SCUSARE PER AVERMI DATO DEL CANE E CHE LE SUE ERANO BATTUTE DA COMICO DA TERZA FILA. LUI HA REPLICATO DICENDO CHE I GIUDICI MI FAVORISCONO E IO GLI HO DETTO CHE ERA FUORI DI TESTA. FINIRE NEL TRASH È UNA COSA CHE ODIO. RIMARRÒ FINO A QUANDO MI SARÀ GARANTITO RISPETTO…”

Estratto dell'articolo di Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

antonio caprarica e teo mammucari 5

Solo domenica scorsa, vi abbiamo dato conto di una ‘rissa sfiorata’ a Ballando con le Stelle tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari, al rientro di quest’ultimo in Sala delle Stelle dopo la consueta esibizione. Oggi, arriva la consueta precisazione di Milly Carlucci che, via social, preferisce smontare la questione ‘rissa’ piuttosto che entrare nel merito della vicenda.

antonio caprarica e teo mammucari 3

Ora, a prescindere dalla già superflua precisazione sulla mancata rissa, visto che di “rissa sfiorata” si è scritto, fa sorridere che si potesse anche solo immaginare che uno stimato giornalista di 73 anni potesse alzare le mani verso un altro concorrente o che potesse essere bersaglio (fisico) di Mammucari. Ma tant’è, ognuno interpreta con gli strumenti che ha. Ciò che è inopportuno e, se vogliamo, anche poco utile per il pubblico al fine di capire le dinamiche del programma è l’incredibile consuetudine di ridurre sempre tutto a tarallucci e vino: “una discussione con toni accesi nei limiti della dialettica civile”. Poi, la ciliegina: “sono due belle persone”. Talmente civile che Antonio Caprarica voleva abbandonare il programma.

antonio caprarica e teo mammucari 2

Per fare chiarezza, ho sentito poco fa Antonio Caprarica che ha esordito così:

E’ stata una discussione molto accesa, dai toni molto accesi in cui gli ho detto quello che pensavo, che trovavo queste battute non degne di uno che vuole fare quello che vuole fare lui, battute da comico di terza classe. Tutto lì.

Ma come è nato il tutto?

La questione è nata quando Mammucari è tornato dalla sala (delle stelle, ndDM), dopo che c’era stato quel battibecco che a me era uscito veramente dallo stomaco, perchè io queste cose le odio, le detesto. Finire nel trash è una cosa che… se l’avessi immaginata non avrei mai accettato l’invito a partecipare al programma. Per me Ballando è una trasmissione elegante, simpatica, piacevole in cui magari uno litiga coi giurati ma litiga a favore di telecamera. Mai avrei immaginato che un concorrente, livido di rabbia perchè mi avevano dato 10, dice che sono un tronco. E va bene, sono un tronco, e passi il tronco, ma un cane morto senza una zampa… non so che altro poteva dire. E’ una roba…

antonio caprarica e teo mammucari 1

E, dunque cosa è successo?

Quando lui è rientrato nella sala (delle stelle, ndDM) facendo finta di niente, io gli dico: “tu adesso ti devi scusare pubblicamente per le espressioni da maleducato che hai adoperato“. E lui: “ma io non ho detto niente, in fin dei conti tu hai detto che mi davi delle bastonate“. “No, io ti avevo detto semplicemente che se continuavi a chiamarmi tronco di legno, i tronchi alla fine si trasformano in bastoni in molti casi“. Ho detto questo, non che gli avrei dato una bastonata. E lui: “Ma io no, perchè tu… i giudici ti favoriscono“.

antonio caprarica e teo mammucari 4

“I giudici mi favoriscono? Sei fuori di testa veramente, allora. Veramente sei un caso serio“. E gli dico che queste non sono delle battute ma delle trovate da comico di terza fila. Questo è stato il tenore, dopodiché gli altri si sono allarmati e la mia ballerina mi ha detto “lascia perdere“, la sua gli ha detto “lascia perdere“, e ci siamo dati le spalle. Buonanotte e fine.

E Milly?

Quando sono tornato in studio (per la parte finale del programma, ndDM), c’era Milly che ci aspettava e le ho detto: “Mi dispiace molto – perché c’era stato quel battibecco quando lui era in studio (alla fine dell’esibizione) e io nella Sala delle Stelle – ma francamente quando si esagera non è uno che può stare qui.

antonio caprarica

Quindi volevi lasciare il programma?

Sì è vero, questa cosa mi ha dato molto fastidio, ai nervi, perché appunto non sono abituato a questa robaccia, perché appunto questa per me è robaccia, questo genere di risse qui. Una trasmissione come Ballando non ha bisogno di questa roba. Ti do un’anticipazione perché o c’è, come dire, una presa di distanze ufficiali, oppure… All’inizio avevo detto: “parlerò con Milly, mi dispiace molto ma così non posso continuare”. Poi sinceramente con altrettanta sincerità ti dico che ho pensato che lasciare sarebbe stata una mancanza di rispetto per il pubblico. […]

teo mammucari vs selvaggia lucarelli 7

E interagirai con lui?

Per me questa storia è finita. Per me non ci sono più storie con questo concorrente, per me la storia finisce qui. Poi, siccome sono una persona civile, se si rende conto di aver esagerato… Il punto cruciale è il rispetto, è quello che esigo. Io continuerò con la trasmissione finché la trasmissione garantirà questo rispetto […]

antonio caprarica e teo mammucari 4 teo mammucari bacia mariotto antonio caprarica