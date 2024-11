“BALLO DA MILLY PER RICONQUISTARE MIA MOGLIE, SIAMO IN UN PERIODO MOLTO FATICOSO” - LUCA BARBARESCHI SI CONFESSA A “OGGI”: "IL FLOP DI “SE MI LASCI NON VALE” SU RAI 2? NON ERA UN PROGRAMMA MORBOSO, MENTRE GLI ASCOLTI SONO FATTI SUL DEGRADO. MILLY CARLUCCI PUR FACENDO IN QUALCHE MODO UN REALITY, HA GRAZIA. ALTRI SE NE INFISCHIANO. HO DECISO DI PARTECIPARE A 'BALLANDO' CON LO STESSO SPIRITO CON CUI AVREI SOGNATO DI FARE POLITICA, CI AVEVO MESSO IL CUORE. MA…”

Anticipazioni stampa di OGGI - www.oggi.it

luca barbareschi

«Mia moglie Elena è contenta della mia avventura a Ballando con le stelle.

Siamo in un periodo molto faticoso insieme, perché dopo 16 anni ci sono momenti di difficoltà, ma io la amo infinitamente. Se vincerò, dedicherò la mia vittoria alla forza d’amore che lei ha per me e per i miei figli».

Parola di Luca Barbareschi che in un’intervista al settimanale Oggi, in edicola da domani, racconta: «Ho deciso di partecipare a Ballando con lo stesso spirito con cui avrei sognato di fare politica, ci avevo messo il cuore. Ma la politica è complessa, sporca, ne sono uscito con le ossa rotte e sono tornato al mio lavoro».

LUCA BARBARESCHI ELENA MONORCHIO 11

Nell’intervista parla anche del programma Se mi lasci non vale, andato in onda su Rai 2 con ascolti deludenti: «Non era morboso, mentre gli ascolti sono fatti sul degrado. Tra un reality show in cui le persone si accoppiano e un programma in cui Barbareschi dice che la vita è fatta per destinare il proprio amore all’ascolto, la gente sceglie il primo. Milly Carlucci pur facendo in qualche modo un reality, ha grazia. Sfrutta le emozioni ma cerca di portarle in una direzione costruttiva, di bellezza. Altri se ne infischiano».

luca barbareschi luca barbareschi 2 ELENA MONORCHIO LUCA BARBARESCHI luca barbareschi e elena monorchio mara venier luca barbareschi luca barbareschi 3