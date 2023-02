“AL BANO-MORANDI-RANIERI: UN TRIO TENUTO INSIEME DAL POLIDENT”; “PIÙ TINTURA DI CAPELLI CHE MUSICA” – I TRE AVENGERS DI SANREMO ACCENDONO STEFANO COLETTA IN PLATEA CHE SI METTE A CANTARE COME UNA PAZZARIELLA E SCATENANO I TWITTAROLI – LE BATTUTE SUGLI ACUTI DI AL BANO CHE SEMBRANO SIRENE DELL’AMBULANZA E SULLA GIACCA DI GOMMA DI RANIERI – CROSETTI: “QUELL’ITALIA DEI TRE C’È ANCORA E NON È DECREPITA. ABBIAMO CREDUTO DI CANTARE LE LORO CANZONI MA...” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Maurizio Crosetti per “la Repubblica”

(...)

morandi al bano ranieri a sanremo

Gianni con quello smoking elegantissimo, Massimo con la giacca di gomma, Al Bano con il classico borsalino bianco e il foulard, lui che parlava di ambiente e natura quando i genitori di Greta non erano manco nati. Tre vite parallele dentro un’apparizione, e neppure una nota fuori posto: e poi se la gente sa, e la gente lo sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare.

Ed è così che in mezz’ora si sono arrotolati decenni come un tappeto, precipitando indietro e anche un po’ avanti, e chissà cos’avranno pensato i ragazzi davanti alla tivù di quei bizzarri dinosauri canterini, asimmetrici e perfetti, un po’ di pancia, vabbé, e i solchi sul viso, e un po’ di tinta tra il mogano e l’acero canadese sui capelli che s’immaginano candidi là sotto, ma che smisurata bravura. I tre si sono fusi soltanto nell’ultimo brano, Il nostro concerto, per il resto è stata una staffetta perché ogni gioco di squadra resta pur sempre una prova individuale, da soli si corre, ma l’incanto di un’impeccabile intesa non ha conosciuto incertezze o cedimenti.

morandi al bano ranieri a sanremo

Gianni e Al Bano sono addirittura più vecchi del Festival all’edizione numero 73, giusto un anno più dell’imberbe Massimo, eppure parevano al debutto, con la stessa luce negli occhi che hanno quelli che su quel palco salgono per la prima volta, però senza le ansie, senza più nulla da dover dimostrare, tutto è stato fatto ed è stato fatto bene. Poteva ridursi a rimpianto, quest’incredibile esibizione inedita, solo un malinconico ricordare.

E invece, ecco la sorpresa: quell’Italia dei tre c’è ancora e non è affatto decrepita. Il tocco di palla, se sei un campione non finisce mai. Il venditore di bevande nei cinema, lo scugnizzo che recita Eduardo con la faccia di Pasolini, il contadino: abbiamo creduto di cantare le loro canzoni ma non è così che funziona, non è vero. Sono le canzoni che cantano noi.

MORANDI RANIERI 1 morandi al bano ranieri a sanremo