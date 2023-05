“AL BANO? IL RANCORE NON FA ALTRO CHE DANNEGGIARE ENTRAMBI” – “ROVINA” POWER RISPONDE ALL’EX MARITO IL QUALE RITIENE CHE LA CAUSA DELLA FINE DEL LORO MATRIMONIO SIANO STATE LE TROPPE CANNE CHE LEI SI FACEVA – “LE RELAZIONI DURANO QUANDO TUTTI E DUE SI È IMPEGNATI NELLA CRESCITA INSIEME. VORREI SPENDERE PIÙ TEMPO SCRIVENDO E DIPINGENDO, OLTRE CHE A COLTIVARE IL MIO GIARDINO" (CHE C'E' NEL GIARDINO?)

Estratto dell'articolo di Francesca D’Angelo per lastampa.it

All’indomani dei festeggiamenti per gli 80 anni di Al Bano, la chiacchierata con Romina Power non poteva che iniziare da qui: dal suo rapporto con l’ex marito e dall’(ormai celebre) intervista rilasciata da Al Bano al settimanale Oggi. Finora la cantante aveva replicato alle polemiche con la risposta forse più eloquente, ossia il silenzio, negando qualsiasi intervista. Adesso però Romina Power accetta di raccontarsi in esclusiva e lo fa con l’eleganza di chi preferisce guardare avanti.

Al Bano ha usato parole molto forti sostenendo che la vostra storia non sarebbe finita per via della scomparsa di sua figlia. È così?

«Le relazioni durano quando tutti e due si è impegnati nella crescita insieme. È importante che esista il dialogo e la comprensione, ma soprattutto che ci si ascolti a vicenda. In America diciamo: “Happy wife, happy life”, ossia “moglie felice, vita felice”. Come la terra ci insegna, un seme, per quanto prezioso, non può essere lasciato alla mercé delle intemperie ma ha bisogno di protezione all’inizio e poi cura e attenzione costante. Ha bisogno di calore e di sentirsi nutrito».

Nonostante le recenti dichiarazioni di Albano, continuerete a esibirvi insieme?

«Serbare rancore non fa altro che danneggiare entrambe le parti coinvolte, quindi impariamo dagli errori commessi e andiamo avanti con comprensione piuttosto che con rabbia o risentimento reciproco. Abbiamo delle tournée in programma e il canto che offriamo insieme suscita gioia in tante persone: vorremmo continuare, a Dio piacendo, a donare momenti di bellezza e felicità».

Nella sua lunga carriera lei è stata, ed è, molte cose insieme: cantante, attrice, conduttrice tv, attivista, pittrice, scrittrice. Quale di queste anime sente più sua?

«Le sento un po’ tutte. Ma vorrei spendere più tempo scrivendo e dipingendo, oltre che a coltivare il mio giardino».

