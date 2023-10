“BARBARA D’URSO A BELVE? APPENA METTE PIEDE IN ITALIA VIENE” - QUALCUNO AVVERTA FRANCESCA FAGNANI CHE “CARMELITA” È GIÀ SBARCATA A MILANO E DA QUALCHE GIORNO FA STORIE “COL CUORE” DAL SUO TERRAZZO - L’ULTIMA PUNTATA DEL PROGRAMMA ANDRÀ IN ONDA IL PROSSIMO 24 OTTOBRE E NON È CHIARO SE CI SIA GIÀ IN PROGRAMMA L’INTERVISTA ALLA PRESENTATRICE SILURATA DA MEDIASET. LA D’URSO SI FARÀ SPAZIO CON PREPOTENZA?

Non è chiaro quando verrà registrata e andrà in onda l'intervista di Barbara d'Urso a Belve. Attualmente sono previste cinque puntate della trasmissione di Fagnani, con l'ultima in onda il prossimo 24 ottobre. Non è escluso un prolungamento della trasmissione, visti gli ottimi riscontri di pubblico e l'intervista esclusiva a D'Urso potrebbe essere una buona ragione per una proroga.

Barbara d'Urso sarà ospite a Belve. Lo ha annunciato la conduttrice del programma, Francesca Fagnani, durante la diretta social di Aspettando Viva Rai2, il programma di Fiorello che ripartirà a inizio novembre su Rai2. La giornalista e conduttrice di uno dei programmi più chiacchierati degli ultimi anni ha svelato a Fiorello di essere in contatti con l'ex conduttrice Mediaset, defenestrata alla fine della scorsa stagione ed uscita in aperta polemica con la sua azienda.

[...] "Appena mette piede in Italia viene”, svela Fagnani, ricordando che al momento Barbara d'Urso è ancora all'estero, come d'altronde aveva fatto sapere sin dalla fine dell'estate. Proprio nelle scorse settimane era ricomparsa sui social mostrandosi in un appartamento parigino, tappa successiva a quella londinese che aveva annunciato sui social [...] Proprio un giorno fa aveva lanciato l'ennesima frecciatina alla sua orma ex azienda [...]

"Il 3 novembre debutto a Torino – ha spiegato nel post su Twitter – ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri, e col pubblico, che mi avrebbe voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa 1 anno prima".

Quando finisce Belve

