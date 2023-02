“BASTARDO. LO RINNEGO COME FIGLIO” – SCAZZO FAMILIARE A “I FATTI VOSTRI”: FRANCESCO ARNONE, MARITO DELLA DONNA CHE HA UCCISO LA SUOCERA E SI MESSA A FUMARE A CAVALCIONI SUL SUO CADAVERE, A ENNA, FA SAPERE CHE SOSTERRÀ LA MOGLIE E NON CHIEDERÀ IL DIVORZIO. PAROLE CHE HANNO SCATENATO LA RABBIA DEL MARITO DELLA VITTIMA, CHE È ESPLOSO: “STA DISTRUGGENDO LA MIA FAMIGLIA…” - VIDEO

Non chiederà il divorzio e resterà al fianco della moglie. Sono le parole a “I Fatti Vostri” di Francesco Arnone, marito di Laura Di Dio, che il 4 febbraio scorso ha ucciso la suocera Margherita Margani, di 61 anni. Intanto, però, l’avvocato Salvatore Timpanaro – che difende l’imputata- dopo aver parlato di legittima difesa ha annunciato di aver impugnato il provvedimento del gip sotto il profilo della mancanza di imputabilità e chiesto la perizia psichiatrica.

“Mia moglie non era giusta di mente – le parole di Francesco – tutti lo sapevano e io cercherò di sostenerla fino alla fine. Cercava aiuta e non glielo abbiamo dato. Non ho mai detto che chiederò il divorzio”.

Ma il papà di Francesco non ci sta, ribadisce che è lucida e che è stato tutto “programmato, studiato e messo in atto” e, colpo di scena davanti al presentatore Salvo Sottile, lo insulta e lo rinnega: “non voglio più rivedere mio figlio”. Che a questo punto non pensa più a divorzio, affidamento esclusivo dei figli e costituzione di parte civile nel processo contro la moglie.

