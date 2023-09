“LA BATTUTA A GIAMBRUNO? NOI NON STIAMO ZITTE” – BENEDETTA SCUDERI, L’ATTIVISTA DEI VERDI CHE HA BLASTATO IN DIRETTA IL SIGNOR MELONI, AFFONDA IL DITO NELLA PIAGA: “È UNA MINUSCOLA SODDISFAZIONE PER TUTTE LE VITTIME DI ABUSO COLPEVOLIZZATE. È COME DIRE: GUARDA CHE NON CI INTERESSA IL TUO POTERE DI GIORNALISTA O DI COMPAGNO DELLA PREMIER. COSA È SUCCESSO DOPO? HANNO MANDATO LA PUBBLICITÀ E CHIUSO IL COLLEGAMENTO…” - VIDEO

Giambruno riporta il pensiero di Saviano sull'orsa, chiede a Scuderi (Europa Verde): "È addirittura responsabile il governo?". Lei provoca: "È responsabilità dell'orsa, non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il lupo". Giambruno si infastidisce, la regia stacca. pic.twitter.com/JkQ9EUVPqW — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 4, 2023

Estratto dell’articolo di Tommaso Rodano per “Il Fatto Quotidiano”

benedetta scuderi andrea giambruno 6

Benedetta Scuderi è la giovane donna che ha spettinato Andrea Giambruno, conduttore e compagno della premier, con la semplicità di una battuta in diretta. […]

Dica la verità, se l’era preparata.

«No, le assicuro, non c’era premeditazione.

Ma come, prima della trasmissione aveva pure scritto su Twitter che stava andando “nella tana del lupo”. Era solo una battuta su una trasmissione non certo amica. Ovviamente avevo voglia di prendere le distanze dalle parole di Giambruno sulle vittime di violenza, ma non potevo sapere che mi avrebbe fatto quella domanda... me l’ha offerta su un piatto d’argento (ride)».

Benedetta Scuderi

Nessuna ritorsione del Giambruno?

«Non credo. Cioè, poco dopo hanno mandato la pubblicità. Ero convinta che sarei rimasta in collegamento, invece mi hanno detto: “Ciao Benedetta, grazie”. Non penso sia stato strategico, magari eravamo stretti con i tempi. Ho il sospetto che non sarà più invitata. (Ride) Ce ne faremo una ragione. Almeno mi sono tolta uno sfizio, se il prezzo è non essere più chiamata... pace».

La politica-spot, innaffiata dalle battute virali, è davvero utile o serve altro?

«[…] La battuta a Giambruno è una minuscola soddisfazione, non per me, ma spero per tutte le vittime di abuso colpevolizzate. È come dire: guarda che noi ci siamo, non stiamo zitte; non ci interessa il tuo potere di giornalista o di compagno della premier, queste cose non le dici, perché ti facciamo fare una figuraccia. Serve a determinare una posizione – di tante persone che credono in queste lotte – e a combattere una narrazione».

benedetta scuderi andrea giambruno 8

Cos’è che le è parso così grave, nella narrazione della destra di governo?

L’imprinting culturale l’abbiamo capito dal primo giorno: con tante crisi vere in corso, Meloni si occupava della norma “anti-rave”. Mi fanno paura le battaglie contro le coppie omogenitoriali, le parole della ministra Roccella contro chi ricorre all’aborto, il corteggiamento di Vannacci; è una cultura che cancella non le parole, ma le esistenze degli altri. E poi i negazionismi infantili sul cambiamento climatico.

