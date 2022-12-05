(ANSA) - Francesca Fagnani sarà co-conduttrice di una serata del festival di Sanremo: lo ha annunciato Amadeus, ospite della prima puntata di Viva Rai2!, il nuovo morning show di Fiorello.
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UNA “BELVA” A SANREMO! – AMADEUS, OSPITE DELLA PRIMA PUNTATA DI “VIVA RAI2” DI FIORELLO, ANNUNCIA: FRANCESCA FAGNANI SARÀ CO-CONDUTTRICE DI UNA SERATA DEL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA! SI AGGIUNGE A GIANNI MORANDI, CHE SARÀ SUL PALCO TUTTE LE SERE, E A CHIARA FERRAGNI, CHE CO-CONDURRÀ LA PRIMA E L’ULTIMA SERATA…-
(ANSA) - Francesca Fagnani sarà co-conduttrice di una serata del festival di Sanremo: lo ha annunciato Amadeus, ospite della prima puntata di Viva Rai2!, il nuovo morning show di Fiorello.
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QUANDO SI DICE: METTERE LE MANI SU UN POSTO SICURO – NONOSTANTE I 2 MILIARDI E 500 MILIONI BRUCIATI DA QUANDO HA PRESO IL POSTO DI ALITALIA, “ITA AIRWAYS” PENSA BENE DI ASSUMERE ALTRI 1.200 TRA PILOTI, HOSTESS E STEWARD – IL GOVERNO VUOLE CHIUDERE IL PRIMA POSSIBILE LA CESSIONE DELLA COMPAGNIA A LUFTHANSA. E, CON MSC CHE PER ORA RESTA CON UN PIEDE FUORI DALLA TRATTATIVA, COME PARTNER DEI TEDESCHI RISPUNTA FERROVIE DELLO STATO...
"C'È UN MOMENTO IN CUI VENGONO SPONTANEI I NOMI DEI NUOVI FAVORITI, AVVIENE SEMPRE A QUESTO PUNTO DEL TORNEO" - SCONCERTI: "FRANCIA E INGHILTERRA SARÀ UNA PARTITA DI SVOLTA. NON CI SARANNO MEZZE MISURE, COME NON CE NE SONO STATE IERI NEMMENO PER GLI AVVERSARI" - "COLPISCE LA NUOVA TRANQUILLITÀ DI SOUTHGATE, LA FREDDEZZA MANCATA IN ALTRE SCELTE E IN ALTRI TEMPI, DI DESCHAMPS RISALTA DA SEMPRE LUCIDITÀ E CALMA. ORA SONO PIÙ SOLI, O FORSE FINALMENTE SOLI…"
CAFONALINO – ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LAURA SGRÒ, “SANGUE IN VATICANO”, ALLA GALLERIA ESEDRA DI ROMA, NON POTEVANO MANCARE IL SUPER ESPERTO DI GIALLI D'OLTRETEVERE, GIANLUIGI NUZZI, E PIETRO ORLANDI, FRATELLO DI EMANUELA ORLANDI – AVVISTATI L'INVIATO DELLE “IENE”, FILIPPO ROMA, E STEFANO FOLLI. IN QUOTA SITUAZIONISTA GIOVANNI CIACCI E TONY ESPOSITO…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
COPRITEVI, STA ARRIVANDO UN'ONDATA DI INFLUENZA “AUSTRALIANA”: NELLA SETTIMANA DAL 20 AL 27 NOVEMBRE, E' STATO COLPITO IL 13% DEGLI ITALIANI - COME CI PROTEGGE? CON I FARMACI ANTIPIRETICI, PER FAR ABBASSARE LA FEBBRE. NON SONO INDICATI GLI ANTIBIOTICI PERCHÉ L'INFLUENZA È UNA MALATTIA VIRALE, NON BATTERICA. POSSONO ESSERE UTILI SEDATIVI PER LA TOSSE E AEROSOL - I SINTOMI TIPICI DELL'INFLUENZA SONO TRE: FEBBRE ALTA, TOSSE E DOLORI MUSCOLARI - LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE GUARISCE IN 7-10 GIORNI…