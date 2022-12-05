UNA “BELVA” A SANREMO! – AMADEUS, OSPITE DELLA PRIMA PUNTATA DI “VIVA RAI2” DI FIORELLO, ANNUNCIA: FRANCESCA FAGNANI SARÀ CO-CONDUTTRICE DI UNA SERATA DEL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA! SI AGGIUNGE A GIANNI MORANDI, CHE SARÀ SUL PALCO TUTTE LE SERE, E A CHIARA FERRAGNI, CHE CO-CONDURRÀ LA PRIMA E L’ULTIMA SERATA…

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francesca fagnani 3 francesca fagnani 3

(ANSA) - Francesca Fagnani sarà co-conduttrice di una serata del festival di Sanremo: lo ha annunciato Amadeus, ospite della prima puntata di Viva Rai2!, il nuovo morning show di Fiorello.

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COPRITEVI, STA ARRIVANDO UN'ONDATA DI INFLUENZA “AUSTRALIANA”: NELLA SETTIMANA DAL 20 AL 27 NOVEMBRE, E' STATO COLPITO IL 13% DEGLI ITALIANI COME CI PROTEGGE? CON I FARMACI ANTIPIRETICI, PER FAR ABBASSARE LA FEBBRE. NON SONO INDICATI GLI ANTIBIOTICI PERCHÉ L'INFLUENZA È UNA MALATTIA VIRALE, NON BATTERICA. POSSONO ESSERE UTILI SEDATIVI PER LA TOSSE E AEROSOL - I SINTOMI TIPICI DELL'INFLUENZA SONO TRE: FEBBRE ALTA, TOSSE E DOLORI MUSCOLARI - LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE GUARISCE IN 7-10 GIORNI…

 