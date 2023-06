15 giu 2023 19:43

“BERLUSCONI NON AVREBBE MAI PERMESSO CHE QUELLA FOTO ORRIBILE INSIEME AL BAMBINO VENISSE RESA PUBBLICA” – IVAN ZAZZARONI A “LA VITA IN DIRETTA” RACCONTA L’ATTENZIONE DI SILVIO PER LA SUA IMMAGINE E SPIEGA CHE LUI L'ULTIMO SCATTO DEL CAV, DEVASTATO DAI MEDICINALI, UN GIORNO PRIMA DI FINIRE RICOVERATO AL SAN RAFFAELE, NON LO PUBBLICHERA’ MAI – ALBERTO MATANO COGLIE LA PALLA AL BALZO E NON FA VEDERE LA FOTO IN DIRETTA…