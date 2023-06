“BERLUSCONI? UN VISIONARIO, L’UOMO PIÙ GENEROSO CHE CONOSCA” – MARCO COLUMBRO A “LA CONFESSIONE” DI PETER GOMEZ SI ALLISCIA IL CAV (NON È CHE PUNTA A TORNARE A MEDIASET?): “UNA PERSONA MOLTO SIMPATICA, DI GRANDE FASCINO, AFFABILE. UN DIFETTO? SI È CONTORNATO SEMPRE DI PERSONE CHE NON LO AIUTAVANO, CHE O LO CONSIGLIAVANO MALE PER OPPORTUNISMO O CERCAVANO DI FARE I LORO INTERESSI. UN GIORNO GLI DISSI: 'MA PERCHÉ TI CIRCONDI DI QUESTE PERSONE?' E LUI MI RISPOSE…” - VIDEO

Nuova puntata del programma di interviste cult condotto da Peter Gomez sul Nove: venerdì 2 giugno alle 22:45 “LA CONFESSIONE” ospita Marco Columbro.

L'attore ed ex conduttore di programmi storici come Buona Domenica e Paperissima, racconterà i suoi esordi nel teatro, l'incontro con Silvio Berlusconi nel 1981 che gli aprirà le porte della tv commerciale che lo porterà al successo. Poi la malattia nel 2001 e l'allontanamento dagli studi televisivi per dedicarsi alla ricerca spirituale.

Tra le dichiarazioni sull’ex Cavaliere, che Columbro ha conosciuto quando viene chiamato per fare un provino a quella che allora si chiamava ancora TeleMilano e che poi diventerà Canale 5, solo parole di affetto.

“Mi dice chi è quest'uomo per lei?”, la domanda di Gomez. “Per me, al di là dell'uomo politico che non giudico, perché non ne ho le capacità, è un visionario. - ha risposto l'ex conduttore di Buona Domenica - Uno che ha la capacità di vedere oltre l'aspetto delle cose.

Conosce molto bene l'animo umano, cioè ti inquadra immediatamente: chi sei, le capacità che hai, cosa puoi fare. - ha proseguito - È l'uomo più generoso che io conosca, una persona molto simpatica, di grande fascino, affabile”.

“Mi dica anche un difetto, ne avrà anche lui, no?”, ha ribattuto il giornalista. “Si è contornato sempre di persone che non lo aiutavano, che in qualche modo o lo consigliavano male per opportunismo o cercavano di fare i loro interessi. - ha ammesso Columbro - Un giorno gli dissi: 'Ma perché ti circondi di queste persone?' e lui mi rispose: 'Marco, io ho questi cavalli e con questi devo correre'”.

