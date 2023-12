“CON BETTARINI È FINITA ANCHE PER COLPA MIA. GIOVANNI TERZI L’HO CONQUISTATO IO E DOPO BALLANDO LO SPOSO” – SIMONA VENTURA RACCONTA IL SUO AMORE CON IL GIORNALISTA-SCRITTORE: "CI SIAMO CONOSCIUTI A UNA CENA. LUI MI REGALO' IL SUO LIBRO. IL GIORNO DOPO GLI HO SCRITTO: “L'HO LETTO, È MOLTO INTENSO”. OVVIAMENTE NON L’HO MAI LETTO. QUELLO CHE SI VEDE È CIÒ CHE SIAMO, ANCHE PERCHÉ IO NON SONO MERYL STREEP E LUI NON È AL PACINO” - "CONDURRE ANCORA L’ISOLA DEI FAMOSI? NO, QUELLA PERSONA NON SONO PIÙ IO” – VIDEO

Chiara Maffioletti per il Corriere della Sera - Estratti

È tornata. Non è stato semplice, ci è voluto del tempo e ha dovuto abbattere «molti muri, riattivando parti di me che credevo sopite». Ma è tornata. Che vinca o no, questa edizione di Ballando con le stelle è di diritto quella di Simona Ventura. Che fosse bravissima a ballare si è capito subito, ma, sabato dopo sabato, la conduttrice non solo è rifiorita ma è tornata protagonista.

Fino al tripudio dell’ultima puntata, in cui ha parlato con infinita tenerezza di Caterina, sua figlia adottiva, in cui il padre, militare, le ha detto quel «ti voglio bene» a lungo trattenuto per pudore e in cui Giovanni Terzi, suo grande amore, infilandole un anello al dito le ha chiesto, davanti ai suoi genitori, di diventare sua moglie.

Quindi si sposa. Congratulazioni! Che effetto le fa?

«La proposta è stata bellissima e realmente una sorpresa. Non me lo aspettavo proprio. È stata un’emozione incredibile. Avevamo deciso di sposarci già qualche tempo fa ma ogni volta succedeva poi un qualche cataclisma, quindi eravamo diventati un po’ dubbiosi. Poi Giovanni, in modo così inatteso, me lo ha chiesto davvero».

Il modo in cui vi guardate, quello che dite l’uno dell’altra: il vostro sembra davvero un amore forte e raro.

«Quello che si vede è ciò che siamo, anche perché io non sono Meryl Streep e lui non è Al Pacino. Ci siamo raccontati, ma in modo molto naturale. Lui è un uomo che si fa amare, una persona che ti protegge con il suo carattere, ha sempre una soluzione per tutto. Non mi agita, mi tranquillizza. Io di mio sarei sempre in preda all’ansia».

Come vi siete conosciuti?

«A cena da amici. Prima l’avevo visto qualche volta, ma niente di che. Sono andata a quella cena che ero appena uscita da una storia lunga e a tutto pensavo tranne che di innamorarmi. In quel periodo mi dicevo: io rimarrò sola a vita. Invece è arrivato lui, in questo modo totalmente inaspettato. Mentre parlavamo ho subito capito di avere una cosa strana nello stomaco e mi dicevo: ma non sarò mica matta».

Non lo era. Era stato così anche per lui?

«Sono stata io a buttare l’amo. Alla cena lui mi aveva regalato il suo libro. Io mi sono fatta dare il suo numero e, il giorno dopo, gli ho scritto: “Giovanni, durante la notte ho letto il tuo libro, è molto intenso”. Ovviamente non l’ho mai letto».

Come mai per una come lei, considerata a lungo la numero uno in tv, è stato difficile «rientrare nel giro»?

«È difficile potersi trasformare. La tv va avanti e probabilmente perdi il ritmo. Ora sento di aver ripreso quel ritmo, ma sono anche una persona diversa rispetto a quella che ero. Per questo quando mi chiedono di condurre ancora l’Isola dei famosi dico che no, non lo farei. Perché quella persona non sono più io».

Oggi si sente appagata?

«È un momento molto fortunato, in cui le persone mi fermano per strada, escono dai negozi quando mi vedono come non facevano da tempo. Devo ringraziare Milly (Carlucci, ndr.) perché il suo programma si conferma essere un cult. Ma anche Paola Perego che mi ha voluta nel suo programma (Citofonare Rai 2) e Fabio Fazio, una persona incredibile. Ma anche la Rai che mi ha permesso di continuare ad andare a Che tempo che fa, non era scontato».

Sapeva di essere così brava a ballare?

«Ho sempre avuto la passione, da bambina mia madre mi iscriveva a ogni corso di danza possibile un po’ perché a Chivasso non è che ci fosse molto da fare, e poi perché ero molto chiusa. Non ballavo da una vita ma ora sia io che Giovanni non smetteremo più: mi fa sentire benissimo, anche fisicamente. Lui ha perso 12 chili».

Ha spiegato che in passato le sue relazioni sono finite perché scattava una sorta di competizione. In che senso?

«Lavoravo, volevo una famiglia, la felicità, un marito... se il mio matrimonio con Stefano (Bettarini, ndr.) è finito è stato anche per colpa mia. L’idea era quella del “siamo due contro il mondo” ma alla fine non siamo riusciti a barcamenarci tra tutto. Ma lo rispetto e vorrò sempre bene al padre dei miei figli. Tra l’altro oggi lui e Giovanni sono amici».

Come sarà, ora, il suo matrimonio? Se lo è già immaginato?

«Penso a una grande festa per celebrare non solo il nostro amore ma tutti quelli che ci vogliono bene. E si ballerà, certo».

