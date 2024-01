Ivan Rota per Dagospia

Paola Di Benedetto conferma la rottura con Raoul Bellanova: "Non c'è stato nessun tradimento. abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d'incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile. Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e il suo lavoro".

In un filmato pubblicato dal papà di Stefano De Martino si vede un tubetto di crema con scritto sopra "Bruciacul- per persone invidiose, dedicata a tutti i rosiconi e li rende più collaborativi". Il messaggio del signor Enrico è davvero riferito a Belen che ha parlato dei tradimento del di lui figlio?

“Alla ricerca della serenità. Quanti passi devo ancora fare. Piano piano si va lontano”: ecco cosa dice Belen Rodriguez ormai senza freni a mettere le sue emozioni in piazza. Auguri.

Grande Fratello. Ma chi è un certo Pasquale che sta in regia e ad Anita senza microfono ha fatto dire :"..non c'è problema Pasquale ha censurato"... Un saluto a Pasquale. Ma chi é?

Per una volta Sara Ricci ha recitato: “Non ero me stessa né quando ero zen né quando ho finto di litigare al GF…Io non so giocare infatti ho recitato la parte dell’offesa e ci siete cascati tutti, evidentemente sono brava! Ho recitato quando ho litigato con Beatrice e nel resto del tempo comunque non ero me stessa, ero molto in protezione. Al GF? Ho semplicemente recitato.” La sua miglior prova.

Alvise Rigo, il sexy interprete di Nuovo Olimpo, avrebbe (o avrebbe avuto) una liaison con la rampolla di una grande dinastia. Aiutini: l’ultima volta l’ avete vista con la veletta e il di lei fratellino si vede spesso in hotel con un daddy…

Grande Fratello. Beatrice sgama tutto e informa Varrese che ha letto il bigliettino che ha ricevuto al suo compleanno, ma era indirizzato a Cesara Buonamici e non era personalizzato come ci hanno fatto credere! Niente, il GrandeFratello voleva far passare per santo il Guru Varrese, ma ha fatto l’ennesima figura.

Surreale. Monia: 'Sono fragile'

Varrese: 'Sono fragile anche io'

Monia: 'Non ho bisogno di uno fraglie ma di uno forte accanto'

Varrese: 'Io sono forte'

Monia: 'Ma se hai appena detto che sei fragile'

Danno della misogina a Beatrice Luzzi per aver detto che Letizia è disinibita, quando lei stava criticando il comportamento del macellaio, che non ha senso mettersi con una persona libera e poi criticare tutti gli uomini con cui ha interazioni..,

La cuoca Rosy Chin che si nasconde nell’armadio per comunicare con Maddaloni e il bidello e parla in codice: questo nessuno lo fa presente, ma ci si lamenta di Beatrice che parla sempre alla luce del sole e con il microfono.

Roberta e Marco sono stati i protagonisti di una puntata di Affari Tuoi e sono tornati a casa con 36 mila euro offerti dal "dottore". Sono arrivati sino alla fine con 50 euro e 200 mila euro: hanno deciso di accettare la cifra che gli è stata proposta per non rischiare di perdere tutto. Prima di aprire gli ultimi due pacchi rimasti, compreso il loro, il fidanzato della concorrente ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutti: "Io ho fatto un sogno, non ho voluto influenzarti. Numero 1, 200 mila euro". E il numero del loro pacco era proprio l'1.

Letizia del GF, che ha simulato un rapporto orale in live su twitch, ha ammesso di essersi fatta il cugino, ha alzato le mani contro la sua ex e fa un putiferio per il termine “disinibita” dettole da Beatrice Luzzi?

“Biancaneve e le fiabe sono sessiste? Ma vaffanculo. Serve un vaffa alla Beppe Grillo d’un tempo!" Giuseppe Cruciani attacca duramente Paola Cortellesi dopo il discorso alla LUISS. Si dissocia Parenzo: "Discorso magistrale.”

Un Festival che si chiama desiderio. È dedicata a Marlon Brando la grande retrospettiva del 42° Torino Film Festival che si terrà dal 22 al 30 novembre 2024, per la prima volta diretto da Giulio Base che ha detto: “Dopo la mia nomina ho iniziato a lavorare subito al mio progetto di TFF e ho immaginato un importante omaggio a Marlon Brando, forse il più grande attore di sempre, nessuno come lui…”

Un secondo figlio in arrivo per la coppia Chiara Nasti-Mattia Zaccagni. La conferma è arrivata nel derby di Coppa Italia, deciso proprio dall'attaccante della Lazio, che ha esultato con la palla sotto la maglia. L'influencer, a stretto giro di posta, ha scritto su Instagram: "Ti amo, papi. Baby due in arrivo, non vediamo l'ora".

Il giornalista Rai e scrittore super dandy Niky Marcelli come nuova mission si é messo in testa di debellare la dilagante ineleganza maschile: “Il Boudoir del Gentiluomo”, il suo ultimo ironico libro, sarà presentato a Roma sabato 13 gennaio alle 17,30 alla Libreria Mondadori di via Piave, 18.

