22 ott 2024 16:32

“BISOGNA CAPIRE SE È IL CASO DI CONTINUARE A QUELL’ORA” – AMADEUS È PRONTO AD ALZARE BANDIERA BIANCA: DOPO GLI ASCOLTI DRAMMATICI DI “CHISSÀ CHI È”, IN ONDA NELL’ACCESS PRIME TIME DEL NOVE, PARE SI STIA VALUTANDO UN CAMBIO DI COLLOCAZIONE DEL PROGRAMMA – “SE MI ASPETTAVO QUESTI RISULTATI? PER FORZA. QUANDO SEI IN UN CANALE COME QUESTO, QUINDI PIÙ PICCOLO, PER QUANTO AMBIZIOSO, È OVVIO CHE LO DEVI TENERE IN CONTO. POI BISOGNA ESSERE PRAGMATICI, NON È CHE TI DEVI INTESTARDIRE…”