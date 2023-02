“BISOGNA ESSERE CLEMENTI CON LE MEZZE CALZETTE CHE SI SENTONO INTERE E CON I BRAVINI CHE SI CELEBRANO COME MAESTRI” – FRANCESCO MERLO RISPONDE A UNA LETTRICE CHE MENA SUI PROTAGONISTI DI “CALL MY AGENT” CHE “SI AUTOPROMUOVONO FINGENDO DI PRENDERSI IN GIRO”. LA RISPOSTA: “SEMPRE L’IRONIA SIMULATA VELA E SVELA L’AUTOCOMPIACIMENTO. IN FONDO 'CANTARSELA E SUONARSELA' È UN VECCHIO GENERE ITALIANO DI SUCCESSO…” - VIDEO

Da “Posta e risposta - la Repubblica”

Caro Merlo, ho guardato solo ora i primi episodi di “Call my agent” e trovo penoso il modo in cui alcuni protagonisti del povero cinema italiano si autopromuovono fingendo di prendersi in giro.

Elena Manganelli — Pescara

Risposta di Francesco Merlo:

Sempre l’ironia simulata vela e svela l’autocompiacimento. Ma bisogna essere clementi con le mezze calzette che si sentono intere e con i bravini che si celebrano come maestri. In fondo “cantarsela e suonarsela” è un vecchio genere italiano di successo.

